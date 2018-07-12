محمد شاكر: 60% من سكان إفريقيا محرمون من الطاقة الكهربائية

عمر سالمألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمته في ختام اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) الثانى والخمسون، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدات الفني

عمر سالم

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمته في ختام اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية (APUA) الثانى والخمسون، مشيرًا إلى حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق المكاسب للطرفين ويتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات هذا وتمتلك القارة الأفريقية كافة المقومات لإنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها، رغم معاناة أكثر من 60% من سكان القارة الإفريقية من نقص إمدادات الكهرباء.

وأكد شاكر أنه أصبح من الضرورى توحيد الجهود لإمداد القارة الأفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق التنمية، وإيجاد منظومة كهربائية تربط بين دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنه من ثمار الاستقرار السياسى في مصر ما تحقق في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من نجاح في إنهاء أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية هذا إلى جانب تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في ميزج القدرات الكهربائية لتصل إلى ما يزيد عن 46% بحلول 2035، إلى جانب إنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.

بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات.

وأشار شاكر إلى سعى القطاع لتطوير وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بتكلفة 42 مليار جنيه.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل على تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح شركة مستقلة بذاتها ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء.

وأضاف أن مصر تسعى بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهبائى مشيراً إلى الربط مع الأردن وذلك ليصل إلى 2000 ـ 3000 ميجاوات، بدلاً من 450 ميجاوات ويتم إعداد دراسة جدوى.

هذا إلى جانب الربط شمالاً مع قبرص واليونات من خلال توقيع مذكرة تفاهم وبذلك تكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات.

إلى جانب اتخاذ كافة الخطوات التنفيذية للربط مع السودان الشقيق بقدرة تصل 200 ـ 300 ميجاوات.

وأشار إلى الربط مع السعودية حيث تمضى لاستكمال الربط المشترك بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد 500 ك.ف.

إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى للتعاون في عدد من المجالات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة والشبكات الذكية وترويج مفهوم الربط العالمى.

ولفت شاكر إلى أن قطاع الكهرباء أصبح له خبرات متميزة في العديد من النواحى المتعلقة بالسياسات وإعادة الهيكلة والتكنولوجيا المتطورة لمحطات التوليد يمكن من خلالها التعاون مع الأشقاء الأفارقة.

وإلى جانب مجهودات الكهرباء في مجال التصنيع المحلى وبلغت نسبة المكون المحلى 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء، وشبكات النقل 42% من مهمات محطات التوليد أما في مشروعات الرياح وصلت إلى 30% وكذلك في مجال الطاقة الشمسية.

وفى ختام كلمة شاكر، أشار إلى حرص مصر على مواصلة دورها في تطوير القدرات الخدمية والبشرية الأفريقية والتعاون المشترك الفعال ووجه الشكر للحضور.