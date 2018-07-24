محمد شاكر: 515 مليار جنيه تكلفة مشروعات الكهرباء حاليًا

لأول مرة تدبير 19 مليار جنيه قروضًا من البنوك المصريةأحمد صبرىقال الدكتور محمد شاكر وزبر الكهرباء إن تكلفة مشروعات الكهرباء التى تنفذها الوزارة حاليا بلغ 515 مليار جنبه منها 433 مليارا لمشروعات إنتاج الكهرباء وتم تمويلها من سيمنز وخلال قروض من بنك التنمية الأوروبى وعدد من البنوك العالمية بمساع

لأول مرة تدبير 19 مليار جنيه قروضًا من البنوك المصرية

أحمد صبرى

قال الدكتور محمد شاكر وزبر الكهرباء إن تكلفة مشروعات الكهرباء التى تنفذها الوزارة حاليا بلغ 515 مليار جنبه منها 433 مليارا لمشروعات إنتاج الكهرباء وتم تمويلها من سيمنز وخلال قروض من بنك التنمية الأوروبى وعدد من البنوك العالمية بمساعدة وزارة المالية.

وأضاف فى كلمته أمام رئيس الجمهورية خلال افتتاح عدد من مشروعات الكهرباء، أن هناك 27 مليارا لمشروعات توزيع الكهرباء فى مصر منها 19مليارجنيه تم تدبيرها بواسطة البنوك المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة، مؤكدا أنه تم صرف 22 مليارا منها خلال العامين الماضيين.

وأكد أنه لم يتم تخفيف أى حمل كهربى منذ 2015 وحتى الآن، مؤكدا أن سبب الانقطاع حاليا هو مشاكل فى شبكة التوزيع.