محمد شاكر يبحث احتياجات شبكة كهرباء العراق ومشاركة مصر بإعادة الإعمار

لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين، والتعرف على احتياجات العراق

عقد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة التجددة ، والمهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى اجتماع ممثلى الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء على هامش زيارة وزير الكهرباء العراقى لمصر، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين، والتعرف على احتياجات العراق.

أكد الدكتور شاكرعلى الخبرات التى يمتلكها الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء فى تصنيع المهمات والكابلات، مشيرا إلى خبراتهم فى مجال إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، حيث كانوا من الشركاء المحليين فى المحطات التى أنشئت بالتعاون مع سيمنس، وكذلك خبراتهم فى تصنيع العدادات الحديثة.

كما أكد على الاستعداد التام لمشاركة تلك الشركات فى الأسواق العراقية لتنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات الكهربائية اللازمة لإعادة إعمار الشبكة العراقية على أرض العراق الشقيق.

وأشاد المهندس ماجد مهدي حنتوش ، وزير الكهرباء العراقى ، بما تمتلكه الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، حيث يعمل البعض منها على أرض العراق، ووجه الدعوة للشركات المصرية العاملة فى هذا المجال للاستثمار على أرض بلاده.

وتتطلع العراق إلى التوسع فى إنتاج الطاقة الكهربائية سواء من المصادر المتجددة أوالتقليدية وتدعيم شبكات الكهرباء مع السعى فى وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالعراق.

وأبدى ممثلو الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء وترحيبها بما يقدمه العراق من فتح أبواب الإستثمار على أرض بلاده وإستعدادها التام للعمل على أرض العراق ونقل الخبرات التى تمتلكها فى العديد من المجالات المتعلقة بالكهرباء للعراق.

ويأتى هذا الإجتماع فى إطار جهود قطاع الكهرباء لدعم وتعزيز التعاون المصرى العراقى وإهتمام القيادة السياسية الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة وخاصة العراق.