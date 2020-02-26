محمد سليمان متولي قائما بأعمال المدير التنفيذي للوطنية للملاحة

أجرى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعديلا في هيكل مجلس الإدارة الخاص بالشركة الوطنية للملاحة، بعد قبول استقالة الدكتور حموده أبو العلا الرئيس التنفيذي للشركة، وقرر أن يقوم محمد سليمان متولي مدير عام القطاع التجاري بالشركة بتسيير وقائم بأعمال المدير التنفيذي لحين تعيينه أو تعيين مدير تنفيذي جديد للشركة، وتم الإبقاء على المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق كرئيس لمجلس إدارة الشركة، والذي يعد منصبا شرفيا أكثر منه تنفيذيا.

محمد سليمان متولي هو نجل وزير النقل الأسبق المهندس سليمان متولى ويعمل مديرا للقطاع التجاري بالشركة.

حموده أبو العلا: تقدمت باستقالتي منذ أيام

وقال الدكتور حموده أبو العلا إنه قد تقدم باستقالته مؤخرا إلى وزير قطاع الأعمال عن منصبه كمدير تنفيذي وعضوا منتدبا للوطنية للملاحة، ورفض ذكر أسباب الاستقالة.

هاني ضاحي رئيسا شرفيا

وكان آخر تعديل على مجلس إدارة الشركة في بداية أغسطس الماضي،هو تعيين المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق رئيسا لها، خلفا للفريق تامر عبدالعليم رئيس الشركة السابق.



وكانت ” المال ” أجرت حوارا مع الدكتور حموده طلب المدير السابق التنفيذي للشركة، والذي أكد فيه أن الشركة استطاعت بنهاية العام الماضى تحقيق أرباح بلغت 17 مليون دولار مقارنة مع 5.4 مليون دولار، كانت محققة فى أغسطس 2019 عند توليه المنصب.

الشركة تسجل 53 مليونا بالنصف الأول

وأكد أن الشركة استطاعت خلال الشهور الستة الأخيرة من العام الماضى زيادة حجم السيولة المالية بنحو 6 ملايين دولار، لتسجل 53 مليونا بدلا من 47 مليونا فى النصف الأول من 2019 بالإضافة إلى ارتفاع أذون الخزانة لتصل حاليا إلى 300 مليون جنيه بعد أن كانت 200 مليون.



ويصل رأس مال الشركة الوطنية للملاحة إلى 375 مليون دولار، ويتوزع بواقع 56% للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و 39.9% للبنك الأهلى والباقى قطاع خاص وبعض البنوك.