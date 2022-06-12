محمد سليمان : انتظروني في دراما غنائية بمسلسل «ممكن نرجع»

كشف الفنان محمد سليمان أنه يشارك في بطولة مسلسل تليفزيوني ضخم الفترة القادمة بعنوان “ممكن نرجع”، وسيتم عرضه للجمهور قريبا.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة، الى أن العمل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة المكونة من 30 حلقة وأكثر، مثلما قدم مسلسل “المماليك” مؤخرا بطولة النجمة رانيا يونسف والذي حقق مشاهدات جيدة على قناة النهار وقت عرضه.

وتابع أنه يقدم في المسلسل التليفزيوني الجديد شخصية “هشام شكري”، وتميل للفانتازيا في تصرفاتها خلال أحداث العمل، وهو بطولة انتصار ومراد مكرم ومريم الخشت، ويمثل دراما غنائية لم تقدم سابقا منذ سنوات في الدراما المصرية، والعمل إنتاج مصري لبناني.