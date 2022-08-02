محمد سليمان: أجسد ستيفان روستي لأول مرة في الضاحك الباكي

كشف الفنان محمد سليمان أنه يقدم شخصية جديدة عليه تماما في مشواره الفني، في مسلسل “الضاحك الباكي” الذي يشارك في بطولته الفترة القادمة.

وقال سليمان في تصريحات لـ”المال” إنه يجسد شخصية الفنان الراحل ستيفان روستي في المسلسل، ويقدم من خلالها قصة حياته التي لا يعرفها الجمهور، والكثير من المواقف الإنسانية في حياته لأول مرة

وأضاف أنه يقوم حاليا بتصوير بعض مشاهد المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي مع المخرج محمد فاضل، مؤكدا أن العمل يضم 30 حلقة وسيعرض بعيدا عن الموسم الرمضاني القادم لعام 2023.

مسلسل الضاحك الباكي يرصد لأول مرة قصة حياة الفنان نجيب الريحاني، بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد والمطرب مصطفى شوقي وإخراج محمد فاضل.