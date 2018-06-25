محمد سلطان يتفقد تطوير مشروع محور المحمودية

مها يونستفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، أعمال التطوير بمشروع محور المحمودية لمتابعة سير الأعمال به، وهو أحد المشروعات التي صدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب، والذي يُعد شريانا مروريا رئيسيا حيويا لحل مشكلة التكدس والازدحام بالإسكندرية.وخلال الت

مها يونس

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، أعمال التطوير بمشروع محور المحمودية لمتابعة سير الأعمال به، وهو أحد المشروعات التي صدق عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الرابع للشباب، والذي يُعد شريانا مروريا رئيسيا حيويا لحل مشكلة التكدس والازدحام بالإسكندرية.

وخلال التفقد؛ اطمأن المحافظ على كل الأعمال التي تتم وعدم وجود أي معوقات، مُشيداً بدور المنطقة الشمالية العسكرية على جهدها المبذول في تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير المحور.

وأكد في بيان صدر منذ قليل “أن هذا يأتي استكمالا للدور الذي تقوم به القوات المسلحة والعمل لمدة ٢٤ ساعة يوميا لإنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي وبأعلى المواصفات على أرض الإسكندرية”.

وعلى صعيد ذات صلة قال سلطان: طالبنا التنفيذيين فى الثغر بضرورة اهتمام المحافظة بالمناطق الجانبية والطرق الداخلية التي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة في إصلاح وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق بالمحافظة.