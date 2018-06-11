محمد سعفان: إضافة الأحد المقبل لإجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

دعاء حسنىأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه اتفق مع ممثلى أصحاب الأعمال على إضافة يوم الأحد المقبل ثالث أيام عيد الفطر ليكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل، نظرا لتوافق أول وثانى أيام العيد يومى الجمعة والسبت مع إجازة أسبوعية.وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام،

دعاء حسنى

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه اتفق مع ممثلى أصحاب الأعمال على إضافة يوم الأحد المقبل ثالث أيام عيد الفطر ليكون إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل، نظرا لتوافق أول وثانى أيام العيد يومى الجمعة والسبت مع إجازة أسبوعية.

وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلى هذا الأجر.

وكان الوزير قد أعلن أن أول وثانى أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير: إن ذلك إعمال لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وبهذه المناسبة يتقدم “سعفان” بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطنيين وجهودهم المخلصة فى البناء والتنمية لهذا الوطن العزيز.