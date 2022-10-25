محمد سعد رئيسها التنفيذى:«سيجنفاى» تنهى إضاءة 19 مشروعاً فى مصر خلال 2021 - 2022

انتهت شركة «سيجنفاى مصر» للإضاءة «فيليبس سابقا” العاملة فى مجال الإضاءة الحديثة المتخصصة للأفراد وتكنولوجيا إنترنت الأشياء، من تركيب أنظمة إضاءة لـ 19 مشروعا فى مصر خلال عامى 2021 و2022 من بينها مشروعات قومية ما بين أنفاق ومطارات وشوارع العاصمة الإدارية والقصر الرئاسى بالعاصمة الإدارية وشرم الشيخ.

وكشف المهندس محمد سعد الرئيس التنفيذى لشركة «سيجنفاى شمال شرق أفريقيا» – فى حواره مع « المال» – أن «سيجنفاى مصر» قامت بإضاءة القصر الرئاسى فى العاصمة الإدارية ومطبعة البنك المركزى، والدور الرئاسى بفندق « الماسة العلمين» بأحدث أنظمة الإضاءة والتحكم.

وأضاف أن شركته نجحت فى إضاءة ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية الأوليمبى الجديد، وساهمت فى تصميم أول نظام إضاءة بمصر وأفريقيا بتكنولوجيا الـ «LED » بمواصفات عالمية، وتطوير وإضاءة أول استاد دولى بمصر فى مجمع الصالات باستاد القاهرة.

وأوضح أن شركته قامت بإضاءة محطة عدلى منصور و4 أنفاق بقناة السويس، بالإضافة إلى شوارع العاصمة الإدارية ومنشآت إدارية حكومية بالعاصمة مثل القيادة الإستراتيجية، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

كما نفذت إضاءة محور التعمير وشينزو آبى، قاعدة محمد نجيب، فضلاً عن مطارى سفنكس والقطامية، كوبرى ستانلى بالإسكندرية، كوبرى قصر النيل ودار الأوبرا المصرية.

وأشار «سعد» إلى أن شركته ساهمت فى العديد من المشروعات فى كل قطاعات التنمية، ولازالت تعمل مع الحكومة على تطوير العديد من المشروعات وإعادة تأهيل الكثير من المناطق بأحدث تكنولوجيا الإضاءة فى العالم، وقامت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بتطوير إضاءات المتحف المصرى، وشارع المعز وقصر البارون وقصر المنيل، بمنتجات تساعد على الحفاظ على الآثار، ولدينا خطط للتعاون مع الوزارة فى مشروعات أخرى قادمة.

وكشف عن أن «سيجنفاى مصر» مهتمة بقمة المناخ« cop27» وتخطط لأن تكون شركة محايدة للكربون، وقد تم إدراجها ضمن مؤشر «داو جونز» العالمى للاستدامة منذ الاكتتاب العام لأربع سنوات على التوالى.

وأضاف أن شركته فازت بجائزة «تغير المناخ» من الأمم المتحدة فى جلاسكو العام الماضى، بسبب الإعلان عن حيادية الكربون وبرنامج «حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل» والذى يهدف إلى إطلاق الإمكانات الاستثنائية للإضاءة لتحقيق حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل، كما ساهمنا أيضا فى العديد من الجلسات والمبادرات فى المؤتمر خلال السنوات الماضية.

اتستهدف زيادة المكون المحلى إلى 60 – %80 والتوسع بالطاقة الإنتاجية لخطوطها

وأوضح أن «سيجنفاى مصر» الأولى عالميًا فى إضاءة الملاعب الرياضية، إذ تساهم فى إضاءة %80 من ملاعب العالم.

وقال إن السوق المصرية من الأسواق الواعدة، لذلك تسعى «سيجنفاى» للتوسع فى العديد من مجالات الإضاءة وتضع أهم أولوياتها العمل على تعميق التصنيع المحلى، وإضافة خبرات ومنتجات جديدة بالإضافة إلى تقديم أحدث تكنولوجيا الإضاءة بالعديد من المجالات، كما أنه لأول مرة بمصر تقدم تكنولوجيا الـ« UVC» التى تقضى على الفيروسات، عبر إصدار الأشعة فوق البنفسجية – سى، لتطهير الأماكن والأسطح والهواء من جميع أنواع البكتيريا والفيروسات.

وأشار إلى أن تلك التكنولوجيا تم اختبارها حتى الآن على جميع أنواع الفيروسات، بما فى ذلك فيروس كورونا بمتحوراته، وتم استخدامه على نطاق واسع من قبل العلماء، كما تقدم «سيجنفاى» أحدث تكنولوجيا نقل المعلومات والإنترنت عن طريق الإضاءة من خلال كشافات «LIFI» وأحدث حلول إنترنت الأشياء المخصصة للشركات والفنادق والمبانى والمستشفيات.

وأكد «سعد» أن شركته تساهم أيضا فى تحسين قطاعات الثروة السمكية والزراعية عن طريق تقديم أحدث حلول نمو النبات والأسماك بالإضاءة، كما تسعى إلى زيادة حصتها السوقية فى المشروعات بشكل مستمر.

وكشف «سعد» عن أن شركته تدرس اقتحام أسواق أفريقية أخرى لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، عبر مصر والتى تعد مقر الشركة لشمال شرق أفريقيا.

وقال إن شركته تدرس السوق المصرية وعمليات الاستحواذ لوضع خطة لإمكانية الاستحواذ على بعض الكيانات الموجودة حاليا، لاسيما وأن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات بشكل مستمر.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار السياسى عالميًا أثرا بالسلب على معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، وبالطبع تأثر قطاع الطاقة وأسعار الطاقة والمكونات العالمية، الأمر الذى جعلها ترتفع لمستويات قياسية خلال أشهر قليلة.

وأشار إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم، فأدت تأثيرات الأزمة إلى ارتفاع الأسعار فى مصر، وتسعى الحكومة الآن لتخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق عدة محاولات، كانت آخرها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر بداية من يونيو الماضى، ولم ترفع الحكومة الدعم بالكامل عن المحروقات والوقود حتى بعد ارتفاع الأسعار عالميا.

وقال «سعد» إن الشق الثانى من الأزمة يكمن فى ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى، بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفوائد، لتخفيف حدة التضخم الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع : «ذلك الأمر أثر على قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل لأقل مستوياته على الإطلاق، كما أدى إلى صعوبة الحصول على »الأخضر« مما أوجد مشكلات فى استيراد العديد من مدخلات الصناعة، وأثرت بالطبع على كل القطاعات بشكل عام وقطاع الطاقة أيضا».

وكشف عن أن «سيجنفاى» تستهدف زيادة نسبة المكون المحلى خلال ثلاث سنوات إلى -60 %80، وتعمل على دعم إستراتيجية التصنيع المحلى عن طريق العديد من المحاور.

وأول تلك المحاور، وفقا لـ «سعد» نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع عن طريق تدريب العمالة المصرية على أحدث الطرق من خلال خبراء الشركة، وإضافة مهارات جديدة لهم، والتوسع فى خطوط إنتاجنا المحلية بإضافة العديد من المنتجات مع شركائنا المحليين والحفاظ على جودة «فيليبس» العالمية.

وقال إن تكنولوجيا الليد تعمل على خفض معدلات الاستهلاك المباشر بنسبة تتراوح من -50 %90 وغير المباشر بنسبة 30 – % 50 مع تقليل الانبعاث الحرارى، والمحافظة على البيئة بالإضافة إلى دقة الإضاءة.

وتعمل «سيجنفاى» فى أكثر من 70 دولة وبلغ إجمالى مبيعاتها عالميا نحو 6.9 مليار يورو عام 2021 ويصل عدد موظفيها إلى حوالى 37 ألفا وتسعى دائما إلى فتح آفاق استثنائية من أجل حياة أكثر إشراقًا وعالم أفضل.