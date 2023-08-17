محمد سعدة سكرتيرًا عامًا لاتحاد الغرف التجارية

فاز محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بمنصب السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية – بالتزكية – خلال الاجتماع والجلسة الإجرائية للاتحاد، لانتخاب الرئيس وهيئة المكتب، لدورة “2023 -2027”.

شارك في الاجتماع 35 عضوًا يمثلون مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يتكون من: 27 رئيس غرفة، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوين يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة.

وفاز سعدة بعضوية الغرفة التجارية ببورسعيد بالتزكية وتم اعادة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، للمرة الثانية بالتزكية، للدورة 2023 – 2027.

وذلك تطبيقا لقرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، رقم 273 لسنة 2023، بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها.

ويضم مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد للدورة 2023 – 2027 كل من: محمد سعده، رئيس الغرفة، وحسن محمد حسن ابو طالب، نائب أول، وعمرو محمد محمد السيد، نائب ثان، وأشرف عبده عبد الغني بيومي، سكرتير عام، ومحمد سعد محمد مصلح، أمين صندوق، ومحمد محمد حسن علي رحيم، أمين صندوق مساعد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: ابراهيم جمال ابراهيم ابو عميرة، واحمد محمد عوف حماده، وحسن محمد حسن رحيم، وصلاح محمد مصطفى عبد الله، وعبده محمد محمد رضوان، وعلي احمد عبد الغني محمد سالم، وعوض السعيد السيد قوطه، ومحمد عبد المجيد علي محمد ابو طالب، ومحمد هاني الحسيني محمد خضير، وميمي عطا عوض الجندي.

وأعرب سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، عن سعادته بثقة التجار أعضاء ومنتسبي الغرفة لاختياره للدورة الثانية على التوالي، مؤكدا أنه سيواصل هو وأعضاء مجلس الإدارة، العمل الدؤوب للارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة على كافة المستويات لحل أي مشاكل قد تواجههم والعمل على تلبية مطالبهم.

ونجح سعده في تقديم العديد من الخدمات للتجار خلال الدوره المنقضيه أبرزها تخصيص المحافظة مساحة أرض 1700 متر مربع بمنطقة النوادى غرب بورسعيد لإنشاء ناد اجتماعي لمنتسي الغرفة الذين يبلغ عددهم 65 ألف تاجر.

بجانب الانتهاء من كارت الخدمات الذي يكفل تقديم خصومات للتجار بالنوادى والمطاعم والصيدليات والمستشفيات تتراوح نسب الخصم من 10 إلى 15%.

كما نجح في تحقيق شراكه أصيلة مع المحافظة في تخصيص محلات التجار بمعظم مشروعات الأسواق المجمعة التى تقيمها حاليًّا، وتستهدف من ذلك حماية مصالح وحقوق التجار.

ونجحت جهوده في الحصول على 280 محلًّا من إجمالي 500 لتسكين تجار الملابس المستعملة بعد إجراء حصر شامل للمستحقين بالسوق القديم للبالة.

كما شارك فى تسليم التجار 108 محلات بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات بسعر 116 جنيهًا للمتر بمول الفرما الجديد.

ويسعى سعده للحفاظ على الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد الذين يستوردون برسم المنطقة الحرة وفق ضوابط تكفل الحفاظ على الميزة النسبية لبورسعيد كمنطقة حرة.