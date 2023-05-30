محمد سامي: والد مي عمر فسخ خطوبتنا ووجعت رأسه 5 سنوات (فيديو)

حل المخرج محمد سامي وزوجته النجمة مي عمر الساعات الماضية ضيفا ببرنامج “صاحبة السعادة للإعلامية والمنتجة” سعاد يونس عبر شاشة dmc ، وكشفا الكثير من كواليس حياتهما الفنية والخاصة لأول مرة.

فقال محمد سامي إن والد مي عمر بعد خطوبتهما رآه في موقف وهو متعصب جدا فقرر فسخ الخطوبة، وظلا خمس سنوات كذلك ولكنه لم ييأس، مضيفا وجعت دماغه طول الخمس سنين إلى أن وافق على الزواج، ومن ثلاث سنوات في عيد زواجنا أرسل له رسالة يشهد له أنه كان مخطئا وسعيد لأنني أصون ابنته.

وأضاف أن السعادة قرار، وأنا ومي أخدنا قرارا نكون عائلة سعيدة، قررنا أن نحترم بعض ونساعد بعض وعندما نتشاجر يكون باحترام، والميزة التي نتميز بها أننا أصدقاء قبل الزواج بكثير، كما تحدثا أيضا عن كواليسهما في المطبخ.

وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد “نعمة الأفوكاتو”، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.