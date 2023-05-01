محمد سامي لـ «انسايدر بالعربي»: لن أتعاون مع غادة عبد الرازق ومليش علاقة بيها

حل المخرج محمد سامي ضيفا على برنامج ” انسايدر بالعربي” عبر شاشة دبي الفضائية، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل” جعفر العمدة” بطولة النجم محمد رمضان في شهر رمضان هذا العام وتصدره الأعلى مشاهدة بين مسلسلات رمضان 2023 .

وعلق محمد سامي عن عن إمكانية الصلح مع النجمة غادة عبد الرازق بعد خلافات سنوات طويلة بينهما فقال : “ربنا يوفقها في حالها وكان بينا خلافات سابقة والخلافات حتى الآن زى ما هى” ، مضيفا “أنا مليش علاقة بيها والواحد بيمشي لقدام عشان ينجح ومش بيرجع لورا ودا تضييع وقع ومجهود عالفاضي”.

وعن نجاح مسلسل جعفر العمدة قال سامي : “أهلي مبسوطين بنجاح مسلسلي وحلمت أن أكون مخرج ومؤلف وحققت حلمي الحمد الله وربنا كرمني”.

وحقق محمد سامي نجاحاً جماهيرياً كبيراً، من خلال مسلسل “جعفر العمدة” الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2023، وتصدره التريند ومحركات البحث، حيث يشارك في بطولته كل من محمد رمضان، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصى، زينة، منة فضالي وآخرين.

وأثارت غادة عبد الرازق، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية على خلفية خلافها مع محمد سامي، حيث فوجئ الجمهور، بكتابتها تعليق على إحدى الصور التي نشرها سامي عبر حسابه على “انستجرام”، وسط تساؤلات من المتابعين وانتشار مزاعم حول التصالح بعد أعوام من القطيعة.