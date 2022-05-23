محمد سامى المدير التنفيذى للشركة:«BEDO» تتعاقد على تجهيز معامل 3 جامعات تكنولوجية باستثمارات 80 مليون جنيه

◗❙ 150 مليون جنيه قيمة مبيعاتنا سنوياً.. وحصتنا السوقية %40

تستعد الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم “BEDO” للتوسع فى إضافة منتجات جديدة لقطاع التعليم فى مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومنها برامج التعليم المدمج Blended education، وتكنولوجيا البلوكتشين، والبيانات الكبيرة big data و تحليل البيانات Data Science، وتعاقدت على تجهيز معامل 14 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية إضافة إلى الاتفاق على تجهيز معامل 3 جامعات التكنولوجية بقيمة 80 مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمد سامى، المدير التنفيذى لشركة BEDO، عن خطتها التوسعية وتطور حجم اعمالها محليًا وخارجيًا منذ تدشينها كأول لاعب عربى فى مجال تصنيع المنتجات التعليمية التقنية، موضحًا أن الشركة دخلت مؤخرا فى انتاج منتجات بعض التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، البلوكتشين، والبيانات الكبيرة، وتحليل البيانات.

وقال “سامي” فى حواره مع “المال” إن BEDO تعمل حاليًا مع شركاء فى مصر وخارجها، فعلى سبيل المثال تم التعاقد والعمل على تجهيز معامل 14 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية منها سيمنز، وتوشيبا العربى، وبى تك، وفولكس فاجن، وغبور، والسويدى وWE، إضافة إلى الاتفاق على تجهيز معامل 3 جامعات التكنولوجية بقويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف بقيمة 80 مليون جنيه.

وتابع أن الشركة تعاقدت على تجهيز معامل الجامعة التكنولوجية الصينية ومعامل كلية الهندسة جامعة قناة السويس وبدأت الشركة أيضا خلال عام 2020 فى تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع جامعات الجيل الرابع 4G، مع وزارة التعليم العالى، معتبرًا أن الاستثمارات فى حلول قطاع التعليم واعدة، خاصة التعليم الفنى والتكنولوجى، بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية 2030.

وأضاف أن الشركة تعاقدت على تنفيذ مشروع الاكاديمية المصرية الألمانية للتعليم الفنى GIZ، وذلك لتصميم وتنفيذ مشروع وحدة التدريب المتنقلة للاستعداد للعمل والسلامة، والذى كان الدعامة الأساسية لإنشاء الأكادمية الفنية المصرية الألمانية EGT بالعين السخنة بالشراكة بين شركة سيمنز وGIZ، علاوة على مشروع تطوير 10 مراكز تدريبية مع البنك الإسلامى فى جدة ووزارة الصناعة هناك بقيمة 100 مليون جنيه.

ولفت “سامي” إلى أن محفظة مشروعات الشركة تتضمن أيضًا تجهيز معامل تعليمية لكليات الحاسبات والمعلومات ومدارس التتكنولوجيا التطبيقية والجامعات تكنولوجية فى هذه التخصصات، إضافة إلى تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى اتفاق الشركة كذلك مع الأكادمية البحرية بهدف تحويلها إلى سمارت كومباس (معسكر ذكي)، إذ ستتولى تجهيز المعامل الحقيقة، ثم تحولها لمعامل افتراضية على السحابة.

ورأى أن جائحة كوفيد خلال العامين الماضيين أبرزت أهمية المعامل الافتراضية، خاصة للطلاب فى الكليات العملية، مشيرا إلى أنه منذ ظهور الوباء يعمل فريق البحث والتطوير بالشركة فى دراسة تحويل الدراسات العملية فى التخصصات الهندسية إلى الواقع الافتراضى، فى إطار نظام التعليم المدمج الذى يجمع بين الأسلوبين الافتراضى والعملى، معتبرًا أن إنتاج البرمج التعليمية الافتراضية فرصة مفتوحة بالسوق المصرية وكذلك العالمية.

فى سياق متصل، ألمح إلى أن الشركة لديها طلبات من دول أوروبية لتجهيز معامل افتراضية، خاصة أن اللاعب الأبرز فى مجالات المالتى ميديا والجرافيكس والبروجرام هى الهند، إلا أنها تتميز بارتفاع التكلفة.

وكشف عن مخاطبة الشركة كل الجامعات المصرية لتجهيز معامل افتراضية بها، فضلًا عن أنه تم بالفعل تنفيذ مشروع تدشين منصة كاملة مع وزارة التجارة الصناعة لتجهيز معامل افتراضية ومحتوى الكترونى، إضافة إلى آخر تفاعلى وكتب تفاعيلة إلكترونية، وبنوك أسئلة، وادارة إلكترونية كاملة لـ58 مركز تدريب تابعًا للوزارة على مستوى الجمهورية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

ونوة المدير التنفيذى بأنBEDO تقوم حاليًا بتدشين مركز بحث وتطوير متخصص لصناعة المناهج العملية، ويبدأ فى الخطوة الأولى بالمناهج العلمية للأجهزة التى ينتجها المصنع الخاص بـها، لتحويل كل المناهج المطبقة لمحتوى إلكترونى، ثم الاتجاه لتحويل المناهج الخارجية.

وقال إن تكلفة تجهيزات المعامل فى مصر تصل لمليار جنيه سنويًا، وكانت تتم عن طريق الاستيرادبالكامل قبل عام 2010، ودخول الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم BEDO كأول لاعب فى هذا المجال.

واستعرض تطور عمل BEDO، منذ تأسيسها عام 2010، حيث أنشأت مصنعًا على مساحة 250 مترا فى مدينة السادس من أكتوبر برأسمال مليون جنيه، وبفريق عمل يضم 14 فردًا وتم إنتاج 14 منتجًا لعميلين، وبلغ إجمالى قيمة المبيعات آنذاك 140 ألف جنيه.

واستطرد قائلا: مع تنامى الفرص فى السوق المحلية خلال السنوات الماضية تمكنت BEDO من التوسع ليصل إجمالى حجم استثماراتها إلى 100 مليون جنيه حاليًا فى الإنشاءات والمعدات، لافتًا إلى أن مصنع الشركة شهد توسعات على مدار السنوات الماضية لتصل مساحته إلى 10 آلاف متر مربع، وبقيمة سوقية تتخطى 700 مليون جنيه.

كما يوفر المصنع أيضًا نحو 1200 منتج بتصميم وتصنيع مصرى بالكامل، تغطى قطاعات الميكانيكا، والميكاترونكس، والهندسة الكهربائية، والإلكترونيات والاتصالات، والهندسة المدنية، ونظم الحاسبات والذكاء الاصطناعى، و STEM Education.

ولفت إلى أن المصنع يضم حاليا 153 موظفًا، منهم 70 مهندسًا و40 فى قطاع البحث والتطوير، كما تم تصنيف BEDO، ضمن أفضل 7 شركات على مستوى العالم فى هذا المجال الذى يضم أيضًا منافسين متميزين من إنجلترا وألمانيا، كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى 22 دولة منها السعودية، عمان، والبحرين، والإمارات، والكويت.

وقال إن BEDO تمكنت من اقتناص حصة سوقية فى مصر تصل إلى %40، كما ارتفعت مبيعاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 150 مليون جنيه مقابل 140 ألف فى 2010، منوها بأن الشركة توجه %60 من إنتاجها للسوق المصرية و%40 للتصدير، إلا أنها تستهدف زيادة النسبة إلى 80 % وفتح اسواق تصديرية جديدة فى 70 دولة.

واستكمل أن مصر بها المئات من كليات الهنسة والحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، فضلًا عن الجامعات التكنولوجية، ومدارس التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التدريب الصناعى، والتدريب المهنى، فى الوزارات المختلفة، ومنها التجارة والصناعة، والكهرباء والقوى العاملة، حيث يصل عدد مراكز التدريب المهنى إلى 1200 مركز على مستوى الجمهورية فضلًا عن نحو 2000 مدرسة تعليم فنى.

ونوه “سامي” الى أن ارتفاع تكلفية التعليم الفنى والتقنى يسلتزم الربط بين المؤسسات التعليمية ورجال الأعمال، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة.

وحول الإقبال على التعليم الفنى مدفوع الأجر بالقطاع الخاص، اقترح “سامي” تدخل البنوك لإتاحة قروض دون فوائد لدعم استكمال التعليم الفنى، على غرار تجارب العديد من دول العالم المهتمة بالتعليم التقنى، مشددًا على أهمية العمل على تغير ثقافة المجتمع عن التعليم الفنى، من خلال عرض نماذج نجاح، خاصة فى الأعمال الدرامية.