محمد سالم: تواجد الشركات الخارجية بالسوق المحلية أمرًا إيجابيًا يخلق منافسة حميدة

قال محمد سالم، الرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتطوير العقاري، إن تواجد الشركات الخارجية في السوق المصرية أمرًا إيجابيًا، إذ أنه يخلق نوعًا من المنافسة الحميدة مما يدفع الكيانات المحلية للاهتمام بزيادة جودة منتجاتها، مضيفًا أن التسعير يمثل ميزة تنافسية لتلك الأخيرة، والتي يمكنها تقديم منتجها بتكلفة أقل من نظيرتها.

وأشار سالم، خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقاري السابع، والذي نظمته جريدة المال اليوم الأحد، أن القطاع التجاري والإداري في مصر يشهد نشاطًا استثماريًا جيدًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتطوير العقاري، أنه بخصوص القطاع السكني في مصر فإنه يتسم بالرواج، إذ أن المجتمع لديه القابلية لاستهلاك منتجاته بشكل كليًا أيًا كان حجم الحصيلة العقارية المتاحة.