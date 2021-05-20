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محمد زهران مديرا تنفيذيا لمجمعة تأمين السفر.. وانتخاب 7 أعضاء باللجنة الإدارية

فاز بعضوية اللجنة الإدارة يلمجمعة تأمين السفر محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى وخالد عبد الصادق
الشاذلي جمعة 7:21 م, الخميس, 20 مايو 21 7:21 م, الخميس, 20 مايو 21

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انعقدت الجمعية الأولى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج اليوم، بمقر الاتحاد المصري للتأمين، وناقشت الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من  7 أعضاء من إجمالى 15 مرشحا .

عبد الرسول وعبد الصادق وعلما ضمن الفائزين

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى بيان له أن الانتخابات قد أسفرت الانتخاب عن فوز محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى وخالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مصر للتأمين”، وحسام علما العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” ممتلكات ومسئوليات.

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كما فاز عادل فاطورى العضو المنتدب لشركة “وثائق للتأمين التكافلى” وحسين عطا الله العضو المنتدب لشركة “الوطنية للتأمين” وأحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين التكافلى” وحسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى.

تأمين السفر تختار عطا الله ومرسى وعبد العزيز وفاطوري في عضوية لجنتها

كما اختارت الجمعية العمومية للمجمعة بالإجماع محمد زهران رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين والمستشار الفني لشركة AIG ايجيبت، مديرا تنفيذاً للمجمعة.

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وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدرت قرار إنشاء المجمعة رقم 698 بتاريخ الخامس من مايو الجاري.

وتتولي المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة.

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بقلم الشاذلي جمعة

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