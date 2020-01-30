وزير الدفاع لمحمود توفيق: الجيش والشرطة والشعب في رباط ليوم الدين (صور)

خلال استقبال وزير الداخلية، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، لتهنئته بعيد الشرطة.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الخميس- الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة.

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع لتهنئته بعيد الشرطة

في بداية اللقاء، أشار الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية، تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدى قيم العزة والكرامة والفداء.

وقال إن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة، يبُرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة، وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين.

إشادة بدور الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية

وأعرب عن تقديره ورجال القوات المسلحة بالدور الوطني، الذى تضطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية، وبذل كل غالٍ ونفيس فى سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية، بدور قواتنا المسلحة الباسلة التى كانت ومازالت عرينًا للأبطال، ومهدًا للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم.

وزير الداخلية: دحر فلول الإرهاب لم يأتي من فراغ

وأكد على عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحا الأمن في الأمة المصرية، وما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب، وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها، لم يكن ليأتى من فراغ، وإنما ورائه دوماً إخلاص وتفانى فى الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المُفدى ومصبهما ورفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.

حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.