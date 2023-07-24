محمد رياض : افتتاح المهرجان القومي للمسرح سيكون مميزا

أعرب النجم محمد رياض عن سعادته البالغة ، بتكليفه من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الدورة المرتقبة تشهد تنافسا بين 37 عرضا مسرحيا جرى إنتاجها منذ العام الماضي، فضلًا عن ثلاث مسابقات في الدورة الـ16 فيها مسابقة العروض المسرحية من مختلف أنحاء الجمهورية، ومسابقة المقال النقدي التطبيقي أو البحث النظري، ومسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، بخلاف تنظيم ندوات للمكرمين وجلسات محاور فكرية، ومائدة مستديرة، وورش مسرحية للإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية.

وتنطلق الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 أغسطس من الشهر المقبل، وتحمل اسم عادل إمام، وحسب ما قاله.

وتابع رياض أن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، ستشهد ماستر كلاس الهدف منه أن يحكي أحدهم عن تجربته المسرحية المؤثرة، ووقع الاختيار في هذه الدورة على المخرج خالد جلال، ليقدم «ماستر كلاس» في الدورة الحالية.