محمد رمضان ينتهي من نصف مشاهد فيلمه الجديد

يقوم النجم محمد رمضان حاليا بتصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد ” ع الزيرو” ليعود به لشاشة السينما المصرية بعد غيابه 3 سنوات عنها منذ آخر أفلامه عام 2019 ” الديزل ” لانشغاله بالأعمال الفنية الدرامية والأغنيات التي يطرحها كل فترة للجمهور .

وانتهى رمضان من تصوير نصف مشاهده في فيلمه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج ماندو العدل ، والفيلم تأليف مدحت العدل وتشاركه بطولته لأول مرة النجمة نيلي كريم . ويقدم محمد رمضان في الفيلم شخصية شاب بسيط ” دراجون” ثم يصبح غنيا خلال أحداث العمل وذلك بعمله بتجارة الأعضاء البشرية .

كما يعود رمضان للتعاون مجددا مع المخرج محمد سامي في الموسم الرمضاني القادم 2023 بمسلسل العمدة ، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي انستجرام مؤخرا .