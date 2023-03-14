محمد رمضان يكشف كواليس جعفر العمدة « فيديو»

حرص النجم محمد رمضان على الترويج لمسلسله الرمضاني القادم” جعفر العمدة” عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” منذ ساعات قليلة ، بقيامه بنشر كواليس تصوير بعض مشاهده في المسلسل الذي قام بها في منطقة مصر الجديدة .

ووجه محمد رمضان رسالة شكر لأهالي مصر الجديدة عبر حسابه فقال : شكرًا أهالي مصر الجديدة الكرام على حسن تعاونكم معنا في تصوير مسلسل جعفر العمدة ونعتذر لكم على الإزعاج”.

ويشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل ” جعفر العمدة” ، تأليف واخراج محمد سامي في ثالث تعاون فني يجمعهما بعد نجاحهما معا في مسلسلات” الأسطورة” و” البرنس ” منذ سنوات ، ومسلسل جعفر العمدة انتاج ميديا هب – سعدي جوهر .