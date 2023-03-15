محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني «جعفر العمدة» (فيديو)

كشف النجم محمد رمضان كواليس مسلسله الرمضاني المقبل “جعفر العمدة” الذي يعرض على شاشة dmc، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء dmc.

قال محمد رمضان إن النجاح له عدة دلائل مرئية حيث يتمنى رؤيتها في الحياة، بالإضافة للأرقام ونسبة المشاهدات لدى القنوات والتي تعتبر الدليل المادي.

وعن المنافسة بين باقي النجوم في موسم رمضان قال: يتصارعون من أجل نيل رضا الجمهور، معتبرًا أن المنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني عظيمة، وأن المستفيد الأول هو الجمهور، مضيفًا: كلنا بنتصارع من أجل مين فينا هيكسب رضا الجمهور ومين فينا هيرضى عنه الجمهور أكتر ومن وأنا صغير وأنا بقول الجمهور هو النجم وهو العالي جدًا وكلنا بنبحث إزاي نشده وازاي نلمسه ويارب أقدر أكسب رضاهم وأكسب انبساطهم.

وكشف عن خوضه لتجربة المنصات الرقمية لأول مرة فقال: سأقدم مسلسلا لإحدى المنصات خارج السباق الرمضاني، مشيرًا إلى أنه سيبدأ التصوير بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه مسلسل قصير يتكون من 7 حلقات فقط.