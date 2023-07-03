محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «خمسة كل خميس»

أعلن النجم محمد رمضان عن طرحه أغنيته الجديدة ” خمسة كل خميس” عبر حسابه الرسمي انستجرام وذلك ضمن أحداث فيلمه السينمائي الجديد ” عالزيرو” الذي أوشك على طرحه بالتعاون مع العدل جروب المنتجة للفيلم .

يذكر أن فيلم ع الزيرو كان من المفترض أن يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى ولكن تم تأجيله للصيف بسبب عدم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

ونشر الفنان محمد رمضان، البرومو الخاص بفيلم ع الزيرو عبر صفحته الخاصة، بالإضافة إلى فيديو لأحد المشاهد في الفيلم وعليه جزء من أول أغنية سيتم طرحها من من العمل.