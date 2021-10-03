محمد رمضان يثير الجدل بتعاقده لمسلسل في رمضان 2022 .. وتوقعات للعمل

أعلن الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تعاقده مع شركة “MediaHub – سعدي جوهر” على تقديم عمل درامي لرمضان 2022، وعبر حسابه على Instagram، نشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد سعدي وعلق على الصورة “تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان ٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين.

وجاءت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل إيجابي معلقين أن رمضان يحاول تغيير جلده الفني واختياراته الفترة القادمة، ولوحظ في الصورة عدم إشارة رمضان لعلامة نمبر 1 بيده مثل كل صورة يقوم بالتقاطها.

يذكر أن محمد رمضان ليست هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع مخرج كبير له قيمته الفنية في مسيرته الفنية منذ بدايته، حيث سبق وأن قدم رمضان في بداياته فيلم احكي ياشهرزاد عام 2009 مع المخرج القدير يسري نصر الله، وشاركه بطولته منى زكي، وحسن الرداد.

لكن يبقى لرمضان أيضا تجربة سابقة مع أحد المؤلفين الكبار في الدراما المصرية التي لم تكن موفقة في مسلسل زلزال عام ، حينما تعاون رمضان مع الكاتب عبدالرحيم كمال، واعتقد الجمهور أن رمضان سيغير جلده الفني بهذه الخطوة مع كمال كونه معروفا بأعماله الفنية التي تحمل قيمة ومضمونًا هادف على الشاشة، وفوجئ الجميع أن مسلسل زلزال هو نسخة مكررة من أعمال رمضان الدرامية السابقة لا جديد في أحداثها.

ودفع ذلك عبدالرحيم كمال للكشف أنه يتبرأ من المسلسل بسبب تدخلات محمد رمضان في السيناريو وتعديله ليتناسب مع طبيعة الأدوار التي يسعى لتقديمها دائما لجمهوره، لذلك هل تكون تجربة رمضان مع المخرج القدير محمد ياسين هذه المرة ناجحة وتغير بالفعل من جلد رمضان الفني أم أنها ستكون نسخة مما حدث في تجربة مسلسل زلزال بالتعاون مع مبدع له قيمته مثل محمد ياسين، لكن في النهاية لا تسفر سوى عن عمل فني ضعيف المستوى من الناحية الفنية والجودة بسبب تدخل رمضان في السيناريو أو الإخراج هذه المرة، برغم أن محمد ياسين أعماله الدرامية السابقة حققت نجاحا جيدا ولها قيمتها الفنية مثل موجة حارة وأفراح القبة.

طارق الشناوي: ذكاء من الطرفين سعدي ورمضان بتعاونهما والعلاقة بينهما لا تسمح بإبراز نمبر 1

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تعاون الفنان محمد رمضان مع المخرج محمد ياسين في مسلسله القادم رمضان 2022، بأنها خطوة ذكية منهما الاثنين ويحاول رمضان منها تقديم نمط مختلف من مسلسلاته مغاير لما اعتاده الجمهور منه السنين السابقة .

وأشار إلى أن محمد ياسين ليس من المخرجين الذين يمكن أن يقوده أي فنان ومعروف بذلك، بل هو قائد أي عمل فني يقدمه لذلك لن يستطيع رمضان التدخل في عمله كمخرج وذلك سيقدم لنا عملا دراميا وفنيا مميزا في اعتقادي.

ولفت إلى أن تجربة رمضان مع الكاتب عبد الرحيم كمال سابقا لم تكن ناجحة لأنه مؤلف في النهاية ويمكن التدخل في السيناريو او الموضوع، اما الاخراج لايمكن العبث فيه .

وفيما يخص تعاقد محمد رمضان مع منتج جديد مثل سعدي وهما الأبرز في الميديا مؤخرا ، علق الشناوي فقال : سعدي أنتج اهم مسلسل رمضان 2021 وهو لعبة نيوتن لمنى زكي ، أما حاليا فهو لديه منصب في مجموعة المتحدة الاعلامية لذلك سيكون لديه صلاحيات اقوى بكثير ، وهذا ذكاء من الطرفين بتعاونهما الفني معا رمضان القادم سعدي ورمضان .

ويضيف الشناوي أنه فيما يتعلق بعدم إبراز محمد رمضان لعلامة نمبر 1 في صورته مع المنتج سعدي لأول مرة وتعليق الكثيرين على ذلك بعد اعلانه التعاون والتعاقد الجديد بينهما قال : ان العلاقة بين سعدي ورمضان ليست ودية مثل علاقة الاخير بالمنتج تامر مرسي لذلك لم تسمح الفرصة لرمضان ابراز علامة نمبر 1 كما اعتاد دائما في صوره السابقة ، فمازالت علاقتهما رسمية وليس فيها جانب الصداقة القوية مثل تامر مرسي وغيره.

أندرو محسن: مسلسلات محمد ياسين ليست الأعلى جماهيرية لكنه قادر على السيطرة على الممثل

وقال الناقد الفني أندرو محسن أن محمد رمضان قدم رمضان الماضي مسلسل جيد ” موسى” لكنه لم يحقق النجاح الجماهيري الكبير وكانت فيه نوعية وتيمة مسلسلات رمضان المعروفة منذ سنوات التي قدمها في مسلسلات مثل الاسطورة والبرنس ونسر الصعيد وغيرها .

ولفت إلى أنه لا يمكن التخمين هل تجربته القادمة مع المخرج محمد ياسين والمنتج سعدي ستكون مختلفة ومغايرة عن النمط الذي اعتاد رمضان تقديمه للجمهور في مسلسلاته أم لا، لكن محمد ياسين من المخرجين الكبار الذي له سيطرته القوية على اي ممثل يتعاون معه ولايسمح بتدخل أحدا في عمله ، وظهر ذلك جليا في مسلسل أفراح القبة منذ سنوات حينما وقعت بعض الخلافات في كواليس التصوير استطاع بسهولة احتواءها، بالإضافة انه كان يتواجد في المسلسل اكثر من نجم من الصف الأول وكان قادرا على تطويعهم كيفما يريد ، فنتج عن ذلك عمل فني مميز حتى لو كانت مسلسلات محمد ياسين لاتحقق أكبر جماهيرية لكن يظل الجمهور يتحدث عنها بعد عرضها لسنوات لقيمتها وجودتها الفنية العالية.

ونوه محسن أيضا إلى أن تعاون محمد رمضان مع المخرج القدير يسري نصر الله في بداية مشواره الفني في فيلم احكي ياشهرزاد اضاف له فنيا بالطبع ، لكن هذه المرة تعاونه مع محمد ياسين كمخرج كبير للمرة الثانية في مسيرة رمضان الفنية يأتي بعد نضج وخبرة اكتسبها في السنوات الماضية .

بالإضافة أن رمضان قدم أنجح مسلسلاته البرنس والاسطورة مع المخرج محمد سامي السنين الاخيرة ، اي انه ليس شرطا انه لكي يكون العمل ناجحا ان يكون المخرج له اسم كبير مثل يسري نصر الله او محمد ياسين.