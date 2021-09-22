محمد رمضان يتعاقد على مسلسل مع المنتج محمد السعدى فى رمضان 2022

وقال تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدى تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين .

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تعاقده على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدى وتأليف محمد فريد والمخرج محمد ياسين .

محمد السعدى Media hub تنتج لمحمد رمضان فى رمضان القادم

وقال تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدى تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين .

رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير وثقى فى الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم .

الجدير بالذكر ان قد تم انضمام شركة media hub (سعدي – جوهر) لكيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للعمل في مجال الإنتاج الدرامي والإعلان .

وأخر ما انتج محمد السعدى مسلسل “لعبة نيوتن” وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد.

محمد السعدي هو مخرج للإعلانات، اشترك مع صديقه رجل الأعمال إيهاب جوهر في تأسيس وكالة “Animation” للدعاية والإعلان قبل 31 عاما.

نجحت شركة “Animation” في أن تصبح واحدة من وكالات الإعلان المؤثرة في سوق الدعاية خلال السنوات الماضية، ومع الوقت اكتفى المؤسسون بوضع اسمهما فقط في نهاية الإعلان، لنعتاد مشاهدة لافتة سعدي جوهر” في نهاية عدد من أبرز الحملات الدعائية.

حصد السعدي وجوهر أكثر من 108 جوائز في الدعاية والإعلان.

وتولى السعدي وجوهر تنظيم احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

كما دخل محمد السعدي وإيهاب جوهر مجال الإنتاج الفني من خلال شركتهما “ميديا هب” MediaHub، وكان أول أعمالها هو مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، واستغرق التحضير للمشروع 4 سنوات وحقق أشادة بتميزه من النقاد والجمهور .

وتولت شركة “ميديا هب” Media Hub تنفيذ أغنية “أحنا مش بتوع حداد” التي تم عرضها بعد نهاية حلقات مسلسل “الاختيار 2” خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في تصويرها أبطال الجزء الأول والثاني.

أخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل “موسى “

يذكر أن أخر الاعمال الدرامية للفنان مسلسل “موسى” فى رمضان 2021 وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، تارا عماد، والمسلسل من إخراج محمد سلامة ، بينما واجه المسلسلات انتقادات كبيرة بسبب كثرة الاخطاء التاريخية فى السيناريو .