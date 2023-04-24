محمد رمضان يتصدر إيرادات أفلام عيد الفطر بفيلم هارلي

استطاع النجم محمد رمضان تصدر إيرادات دُور العرض السينمائية بمصر بفيلمه الجديد “هارلي”، ضمن قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر لعام 2023 وذلك لليوم الثالث.

حيث كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان، أن محمد رمضان حقق حوالي 6 ملايين ونصف المليون جنيه، أمس فقط، بالسينمات بفيلمه الجديد “هارلي”، ليكون إجمالي ما حقّقه الفيلم، في 3 أيام فقط حتى الآن، 17 مليون جنيه، وهو رقم قياسي كبير لم يتحقق في السينمات منذ فترة طويلة.

يقدم محمد رمضان، في فيلمه “هارلي”، شخصية هارلي الذي يعمل مع زعيم المافيا “محمود حميدة”، ويستغل لياقته البدنية العالية لتنفيذ بعض العمليات الخطيرة ويواجه العديد من الأحداث في حياته.

فيلم هارلي يشارك في بطولته، بجانب محمد رمضان، مي عمر، والفنان القدير محمود حميدة، ومي كساب، وأحمد داش، والبلوجر محمود السيسي، والإعلامي تامر بشير، وحسني شتا، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.