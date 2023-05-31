محمد رمضان ومنى زكي يفوزان بجائزة أفضل ممثل بحفل مسلسلات رمضان

أقيم الساعات الماضية حفل فني كبير “تياترو” وذلك بمول أركان بالشيخ زايد، وذلك لتكريم كوكبة من النجوم والفنانين الذين تميزوا في مسلسلات شهر رمضان هذا العام.

وحصد النجم محمد رمضان جائزة أفضل ممثل عن دوره الذي قدمه بمسلسل “جعفر العمدة” لكنه لظروف سفره خارج البلاد لم يتمكن من الحضور وقام بإرسال مقطع فيديو لإدارة الحفل، معربا عن سعادته بهذه الجائزة التي تأتي من تصويت الجمهور، وتسلم جائزته المخرج محمد سامي، ونجح الفنان أحمد أمين في حصد جائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل الصفارة، وتسلم الجائزة بالنيابة عنه الفنان طه دسوقي.

وفازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل ” تحت الوصاية” الذي قدمته في شهر رمضان الماضي وحصد إعجابا كبيرا من الجمهور والنقاد .

وأعربت منى زكي في كلمتها عن سعادتها بالتكريم، وتوجهت بالشكر للمخرج محمد شاكر خضير على جهوده في إنجاح مسلسلها تحت الوصاية.