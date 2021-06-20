محمد رمضان وسميرة عبد العزيز.. أزمة ما زالت تثير جدلًا

ما زالت هذه الأزمة مثار جدل كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام

ما زالت فصول أزمة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز والفنان محمد رمضان مشتعلة، وهناك حالة استياء كبيرة مما حدث لها من الأخير في أحد لقاءاتها الإعلامية مؤخرًا بأن رمضان أهانها لرفضها تجسيد دور أمه في احد الأعمال الفنية، وقال لها ياشحاتة انتي بتاخدي 20 الف جنيه وانا باخد 20 مليون جنيه، وجزمة أمي أحسن منك، وانتفضت نقابة الممثلين لهذا الأمر.

وقام رمضان خلال الساعات الأخيرة بنشر فيديو له يبرئ نفسه من هذه التهمة، نافيا أنه يمكن أن يتحدث مع شخص كبير في السن بهذه الطريقة المهينة أبدًا .

وما زالت هذه الأزمة مثار جدل كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام.

وترصد المال في السطور القادمة ، التطورات الاخيرة في هذه الأزمة التي اثارت جدلا كبيرا اليومين الماضيين .

أشرف زكي يعلق على هذه الازمة من الإمارات

حيث علق نقيب الممثلين أشرف زكي على هذه الازمة فقال: برغم تواجدي حاليا في دولة الامارات الشقيقة الا انني اتابع هذه الازمة المثارة بين محمد رمضان والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

وأضاف لن اسمح باهانة اي فنان ابدا ولو حدث ذلك له سيتم فصل من فعل ذلك من النقابة، مشيرا ان شقيق محمد رمضان أرسل له رسالة عبر واتس اب يؤكد له ان محمد رمضان شقيقه لم يفعل هذه التصرفات ابدا، ولو تاكد من ذلك فيطالب بفتح تحقيق فوري لمعرفة الحسابات التي تم ارسال رسائل منها للفنانة القديرة باهانتها لانها حسابات مزيفة .

واشار زكي أيضا الى انه نقابة الممثلين ستتقدم باعتذار رسمي بوفد من النقابة فورعودته لمصر، تقديرا لقيمتها الفنية ومكانتها في الوسط الفني .

كما رفضت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان ، معلقة اعتبره مثل ابني ومسامحاه على اي شيء .

وقام محمد رمضان بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي تعليقا على ماثير ضده، موضحا انه لا يمكن ان يتلفظ بهذه الالفاظ ابدا تجاه انسانة قديرة سنا مثل الفنانة سميرة عبد العزيز ، موضحا انه اكثر ماسعده في هذا الامر انه قبل نشره لهذا الفيديو جمهوره برئه تماما مما اثير ضده.

أحمد صيام: الكبار يتسامحون دائمًا وتقدمت النقابة باعتذار رسمي لسميرة عبد العزيز

من جانبه، أوضح الفنان أحمد صيام انه تم تقديم اعتذار من نقابة الممثلين للفنانة سميرة عبد العزيز خلال الساعات الماضية بعد معرفتهم بما حدث لها ، برغم انه تبين ان ذلك لم يحدث من قبل الفنان محمد رمضان لكن تقديرا لها فنيا.

واضاف ان الكبار من شيمهم دائما التسامح والعفو ، وذلك ما فعلته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في هذه الازمة، لافتا إلى انه لن يحدث ان يتقدم وفد من نقابة الممثلين بالاعتذار لها كما تردد في بعض المواقع الالكترونية لأن محمد رمضان برأ نفسه من هذه التهمة التي نسبت له بشأن هذه الازمة.