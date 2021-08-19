محمد رمضان وأنغام والروبي يطرحون أولى كليبات صيف 2021 (فيديو)

صلاح عطية: وجود الكليبات الغنائية حتى الآن فيه دعم للصناعة بقوة

طرح بعض الفنانين خلال الساعات الماضية أولى الكليبات الغنائية بموسم الصيف الحالي لعام 2021، حيث قامت الفنانة أنغام بطرح كليبها الجديد لأغنية ” ونفضل نرقص” وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام، إخراج عادل جمال.

كما طرح الفنان محمد رمضان كليبه الجديد لاغنية “على الله” حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.

وعاد المطرب الشاب أحمد الروبي صاحب الأغنية الشهيرة لمهرجان الجونة السينمائي منذ سنوات “سقفة سقفة” والتي حققت نجاحا كبيرا بكليب جديد لأغنية ” سقف الحلاوة” وقام بتصويرها في العين السخنة .

صلاح عطية: وجود الكليبات الغنائية حتى الآن فيه دعم للصناعة بقوة

أوضح الشاعر صلاح عطية للمال: أن محمد رمضان حرص على طرح كليبه الجديد قبل اقامة حفله بالساحل الشمالي اليوم الجمعة ، وذلك يعتبر ترويجا للحفلة .

وكذلك أنغام قدمت كليب جيد وبسيط وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي ، وهو مميز منذ العام الماضي وقدم الحانا رائعة مع معظم المطربين ويستطيع التلون في ألحانه دائما ، فيستطيع التميز في اللون الشعبي والرومانسي وأغاني ستايل مع عمرو دياب .

ولفت إلى الكليبات لم تعد موجودة مثل السابق ، لكن مواظبة بعض الفنانين حتى الان على تقديم كليبات فيه احترام للجمهور وتقديم مادة دسمة له ودعم للصناعة من حيث المخرج ومساعده ومن يقوم بعم الالوان والديكور ، فالكليب فيه دعم لكل هؤلاء الاشخاص حتى الان .

محمد منصور: الكليبات لم تعد بنفس وهجها في الماضي والجمهور تجذبه الحفلات أكثر

ويرى منظم الحفلات محمد منصور أن محمد رمضان فنان مجتهد للغاية ونشط جدا، ويحاول التواجد دائما وبقوة طيلة الوقت على الساحة الفنية سواء بأغنيات أو كليبات جديدة.

ولفت إلى أنه للأسف رغم طرح المطربين لكليبات غنائية بموسم الصيف الحالي، إلا أن الجمهور لم يعد منجذبا لهذه الكليبات مثل السنين الماضية .

حيث أنه تجذبنا بدرجة أكبر الحفلات الغنائية واصبحت معظم الكليبات عبارة عن ” لايريكس ” فقط ، أو ” انيميشن” مثلما ظهر كليب محمد حماقي الأخير لأغنية لو هاتسيب .

وأكد منصور أنه لاغنى عن وجود الكليبات الغنائية كل فترة للمطربين، لكن لم تعد بنفس وهجها التي كانت عليها في الماضي .