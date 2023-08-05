محمد رمضان لهالة صدقي: من أعظم النجمات فى الوسط الفني.. والأخيرة ترد (فيديو)

حرص النجم محمد رمضان أثناء إحيائه حفلا غنائيا الساعات الماضية بالساحل الشمالي ، على توجيه رسالة للفنانة القديرة هالة صدقي التي تواجدت في الحفل دعما له بعد مشاركتهما معا في مسلسل ” جعفر العمدة” بموسم رمضان هذا العام والذي حقق نجاحا كبيرا.

فقال محمد رمضان في الحفل ، النجمة هالة صدقي من أعظم النجمات في الوسط الفني، معلقا أن الفنان الذي لم يقف أمامها يومًا في أي عمل فني، لن يستمتع بالتمثيل، مضيفا من لم يُمثل أمامك يبقى ممثلش، الممثلة العظيمة الفنانة هالة صدقي”.

ونشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من الحفل لمحمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله “أمي حياتي يا صفصف”، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ “قلب أمك”.

وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي انستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان قائلة: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وعرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، مسلسل جعفر العمدة، وجسدت خلاله هالة صدقي شخصية الملكة صفصف والدة محمد رمضان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على القنوات الفضائية ومنصة WATCH IT.