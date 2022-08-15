محمد رمضان لمروج شائعة تتهمه بـ«المثلية»: «الله يقرفك يا شيخ»

رد النجم محمد رمضان خلال الساعات الماضية على شائعة جديدة انتشرت على مواقع السوشيال ميديا تتهمه بالمثلية الجنسية والظهور في فيديو إباحي مع رجل آخر.

وقال رمضان بالرد على هذه الشائعة من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي معلقا “مش كل الشائعات بطلع أرد عليها لكن انتصارا لبلدي ولجيش بلدي ولجمهوري كان لازم أرد.. حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة”.

وأضاف قائلا موجها حديثه لمروج هذه الشائعة ” الله يقرفك ياشيخ عشان خلتني أشوف الفيديو ده، مؤكدا ممكن أركب لامبورنجي أركب أي حاجة لكن أركب راجل لا طبعا ” .