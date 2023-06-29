محمد رمضان: لا أنسى موقفي المحرج أمام حنان ترك أبدا (فيديو)

استضاف الإعلامي هشام الهويش ببرنامجه “كاربول كاريوكي بالعربي” بقناة دبي النجم محمد رمضان ، وتحدث فيه عن كواليس كثيرة في أعماله الفنية الأولى بمشواره منها مسلسل مع النجمة المعتزلة حنان ترك.

فكشف محمد رمضان تعرضه لموقف محرج في هذا المسلسل أمامها فقال : تعرضت لموقف محرج خلال المشهد مع حنان ترك وقفت قدامها وكلمة بحبك اللى المفروض أقولها لها مش عايزة تخرج من الرعب”.

وأضاف محمد رمضان أن ، فكرة إن فيه كاميرات مسلطة عليا ومخرج ومهندس صوت ومساعدين إخراج، قالتلي اتكلم قول بحبك وقتها شاورت لها فعلا ومقدرتش اتكلم بس المشهد عدى”.

يذكر أيضا أن محمد رمضان حقق بفيلمه السينمائي ” الأخير ” هارلي ” نجاحا جيدا وتخطت إيراداته 35 مليون جنيه في فترة قصيرة ، ويستعد لطرح فيلمه القادم “عالزيرو” وتشاركه بطولته النجمة نيللي كريم لأول مرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج العدل جروب.