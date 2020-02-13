محمد رمضان: قسمًا بالله لم ولن أتخلى عن كابتن أبو اليسر

موضحا أنه لم يكذب حينما صرح أن قائد الطائرة كان يعلم بتصوير وجود رمضان في الكابينة مرفقا مقطع فيديو يقول فيه الكابتن "احنا بنصور"

قال الفنان محمد رمضان إنه لم ولن يتخلى عن كابتن الطائرة الموقف مدى الحياة عن مهنته، بسبب فيديو تم تصويره داخل قمرة القيادة، موضحا أنه لم يكذب حينما صرح أن قائد الطائرة كان يعلم بتصوير وجود رمضان في الكابينة مرفقا مقطع فيديو يقول فيه الكابتن “احنا بنصور”.

وأضاف في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: أانا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف إن في فيديو بيتصور .. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسما بالله لم ولن أتخلى عنه، وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله.

وتصاعدت الأزمة بين الكابتن أبو اليسر ومحمد رمضان بعد إعلان سلطة الطيران المدني وقفه مدى الحياة، بعد للسماح بوجود أحد الركاب في قمرة القيادة والجلوس على كرسي الطيار.