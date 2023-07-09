محمد رمضان في مواجهة هنيدي بموسم الصيف.. نقاد: الكوميديا والأكشن ستحسم الأمر

تستقبل دور العرض السينمائية بمصر خلال الأيام القادمة ، أفلام سينمائية جديدة يصطرحها صناعها بموسم الصيف الحالي بداية من آواخر يوليو حتى سبتمبر القادم وذلك بعد انتهاء منافسة أفلام عيد الأضحى المبارك التي تصدر بها النجم كريم عبد العزيز شباك التذاكر بفيلمه” بيت الروبي ” اخراج بيتر ميمي .

ويشهد موسم الصيف السينمائي هذا العام حرب أخصام بين النجمين محمد رمضان ومحمد امام الأول بفيلمه” عالزيرو” وتشاركه فيه النجمة نيلي كريم لأول مرة ، والثاني بفيلمه” أبو نسب” وتشاركه بطولته النجمة ياسمين صبري في ثالث تعاون سينمائي يجمعهما ، حيث يعتبر هذين النجمين من أشد المنافسين لبعضهما ليس فقط على مستوى الأعمال السينمائية وانما في تصريحاتهما الآعلامية أيضا طيلة الوقت ، أيضا فيلم ” شماريخ ” للنجم آسر ياسين والمخرج عمرو سلامة .

كما يشهد الموسم عودة للنجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي بفيلمه ” البريمو” ، الذي يعود فيه للتعاون بعد 20 عاما مع المخرج سعيد حامد وتشاركه بطولته النجمة غادة عادل ، وكذلك فيلم ” وش في وش” بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وخالد الصاوي ومحمد شاهين .

ماجدة موريس : عودة محمد هنيدي للمخرج سعيد حامد بعد سنوات يؤكد نيته لتقديم فيلما رائعا

أعربت الناقدة ماجدة موريس أن هذه الأفلام سينتج عنها منافسة ساخنة بدرجة أكبر من أفلام عيد الأضحى ، لاسيما أن محمد رمضان دائما في صراعات ومنافسات وفيلمه السينمائي الجديد ” عالزيرو سيكون مميزا أكثر من أعماله الفنية الأخيرة ، خاصة أن هناك ثقة كبيرة في المؤلف مدحت العدل وللمخرج ماندو العدل مع وجود نيلي كريم فذلك سيكون فارقا في هذا الفيلم ، ومن المتوقع ان يكون هذا الفيلم تصحيحا لمسار الأعمال الفنية التي يقدمها محمد رمضان .

وأشارت الى أن محمد عادل امام سينجذب له جمهور الشباب بالسينمات أيضا ، أما محمد هنيدي فعودته بعد 20 عاما مع المخرج سعيد حامد فذلك يؤكد أن هناك نية واضحة لعودته للأعمال السينمائية المميزة التي قدمها معه في تلك الفترة مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام وغيرها .

أضافت أن هذا الموسم سيشهد تنافسا قويا بين هذه الأفلام بصورة كبيرة ، وكذلك وجود أمينة خليل مع محمد ممدوح سيكون جيدا في فيلم وش في وش .

أحمد النجار : التوزيع الخارجي في السينما السعودية تمثل شيئا هاما لهذه الأفلام

وأوضح الناقد الفني أحمد النجار أن الكوميديا والأكشن يحسمان الأمر دائما بموسم الصيف تحديدا ، لافتا الى أن التوزيع الخارجي أصبح أمرا مهما حاليا بدرجة أكبر من نظيره التوزيع الداخلي خاصة في المملكة العربية السعودية ، لاسيما أنها أصبحا تمثل سوقا كبيرا للفيلم المصري .

لذلك هي التي أحدثت فرقا كبيرا جدا في التوزيع الخارجي للأفلام المصرية ، فقد أصبحت بمثابة شباك سينمائي هام للغاية وساهمت في قدرة السينما المصرية والمنتجين السينمائيين على استكمال انتاج أفلام جديدة والشغف والحماس للاستمرار في الصناعة وفق” النجار ” .

أعرب كذلك عن كون الكوميديا والأكشن هما اللذان سيحسمان الموقف في موسم الصيف ، مضيفا محمد هنيدي سيحسم الأمر في السينمات السعودية وفي دور العرض بمصر سيكون الحصان الرابح محمد امام بدرجة كبيرة بتقديمه الأكشن في فيلم” أبو نسب ” ومعه فيلم” شماريخ” لآسر ياسين ، وفي الخليج سيحسم محمد هنيدي لأنه يملك شعبية كبيرة في الدول الخليج والسعودية تحديدا ، حيث أنه يقدم عمل مسرحي كل عام بها ، بالاضافة أن الخليجين يحبونه حينما يقوم بتقليدهم .

وبالنسبة لمحمد رمضان قال أنه لديه مشكلة حقيقية ، أنه في فيلمه الأخير ” هارلي” حقق ايرادات نوعا ما لكن لو قارنا بينه وبين النجم كريم عبد العزيز في فيلم” بيت الروبي” ، فنجد أن رمضان لم يحقق ” سكور” كبير في النهاية ومن خبراء انتاج في السوق أكد ان محمد رمضان خسر بفيلمه ” هارلي” وبرغم أنه طرح في عيد الفطر وكذلك كريم عبد العزيز فيلمه طرح بعيد الأضحى” لكن كريم تفوق بصورة كبيرة في الايرادات وفق” النجار” .

محمد عبد الرحمن : عودة صحية للسينما المصرية وسيحسم المنافسة هنيدي ورمضان وامام

بينما يرى الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن هذه المنافسة تمثل عودة صحية للغاية للسينما المصرية ، لاسيما أن موسم الصيف منذ فترة طويلة لم يكن موجودا بسبب أن الأعياد كانت تأتي في توقيت الدراسة وكذلك شهر رمضان كان يتزامن مع موسم الصيف ويأخذ جزء كبير من الموسم ، لذلك يشهد موسم الصيف هذا العام منافسة قوية بين نجوم مهمين يحققون ايرادات كبيرة بالسينمات وذلك أمرا مميزا ، خاصة أن كل فيلم منهم سيتم طرحه منفردا .

أستطرد قائلا أن هذه المنافسة سيحسمها الجمهور وليس دعاية الأفلام أو التصريحات الخاصة لنجومها أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا أنه سيكون أكثر مواسم الصيف سخونة منذ سنوات في السينما المصرية ، مثلما كان موسم عيد الأضحى الأقوى منذ عام 2019 تقريبا .

أردف أيضا أن الأفلام التي تنتمي للكوميديا ستكون في منافسة قوية مثل محمد هنيدي ” البريمو” ومحمد امام” أبو نسب ” ، بينما سينافس محمد رمضان ب” عالزيرو” أيضا ، وأفلام شماريخ ووش في وش ليست أفلام موجهة لجمهور شعبوي ، وانما توجه للجمهور الذي يحب مشاهدة سينما فيها قضية وموضوع أو السينما القائمة على الموضوع وليس النجوم ، حيث أن فيلم وش في وش يحمل بطولة جماعية ، هذه الأفلام لن تنافس أفلام الكبار .

وشدد عبد الرحمن أن المنافسة سيحسمها ثلاثة نجوم هم محمد هنيدي ومحمد رمضان ومحمد امام ، وستكون هناك منافسة من نوع آخر وهي قدرة هؤلاء النجوم على تخطي ايرادات فيلم النجم كريم عبد العزيز ” بيت الروبي” التي تخطت 80 مليون جنيه في فترة قصيرة للغاية .