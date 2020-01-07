محمد رمضان: حزين علشان بلدي مدعتنيش لحفل أحسن لاعب.. والدعوة جاءتني من «الكاف» (فيديو)

قال الفنان محمد رمضان إنه حزين لعدم تلقيه دعوة لحضور حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا المقام بمدينة الغردقة من مصر، موضحًا أن حضوره، اليوم، جاء كدعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه بالفنان الأكثر شعبية في القارة السمراء.

وأضاف، في لقاء له على قناة أون سبورت، أثناء تغطية الحفل: أنا حزين إن بلدي مدعتنيش والدعوة جاءت من الاتحاد الأفريقي، وفرحان علشان مصر بتنظم حاجة كبيرة زي ده لأول مرة ودايمًا بلدنا سباقة.

وقدّم رمضان الشكر لكل المنظمين للاحتفال، حيث أكد أنه فخور بهذا التنظيم، موضحًا أنه لا توجد مقارنة بين تنظيم مصر والعام الماضي حيث نظمت السنغال الاحتفالية.

ويتنافس النجم محمد صلاح مع زميله ساديو ماني ورياض محرز على جائزة اللاعب الأفضل في أفريقيا يلعب خارج القارة، بينما يتواجد لاعب الزمالك طارق حامد ضمن المرشحين أيضًا.

أحمد صبري- إسلام مصطفى