محمد رمضان.. تريند جديد يضاف لرصيده بعد التحفظ على أمواله اليوم

أعلن محمد رمضان اليوم عبر حسابه الرسمي على مواقع تبادل الصور “إنستجرام”، وعلى صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” أنه تم التحفظ على أمواله المودعة في أحد البنوك ، وظهر في مقطع فيديو وهو يشرب فنجان قهوة، وقال إنه استيقظ اليوم على مكاملة أخبره فيها البنك بهذا القرار.

وأوضح رمضان أنه تلقى اليوم الخميس مكالمة هاتفية من مسئول بأحد البنوك، يخطره فيها بصدور قرار بالتحفظ على أمواله.. وأن مسئول البنك أخبره بهذا القرار حتى لا يكون هناك إحراج من أي نوع عد شرائه أي احتياجات له والدفع من خلال فيزا البنك ووجدها معطلة .

وأضاف رمضان في الفيديو، “أنا ومالي ولحم كتافي ملك مصر ، وأنا كأغلب المصريين ولاد البلد الذين يتركون أموالا لا تقل عن أموال البنوك في بيوتهم” .

وكتب رمضان معلقا على الفيديو: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي للهم لا اعتراض” .

وأنهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر هذا الفيديو، ولم يتم الإعلان عن أسباب هذا القرار حتى الأن ، كما لم يرد البنك الذي ذكره رمضان في الفيديو بأي شكل على هذه الواقعة .

محمد رمضان تصدر التريند بثلاث وقائع في شهر واحد

لم تكن هذه المشكلة هى الأولى التي تواجه محمد رمضان فهو واحد من الفنانين المصريين المعروفين باحتلالهم للتريند كثيرا، وواجه ثلاثة أحداث متتالية في رمضان الماضي .

الأولى هى وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، والذي أحيل للاحتياط بعد نشر محمد رمضان لفيديو له بكبينة القيادة الخاصة بالطائرة التي كان يقودها أبو اليسر، وانهالت التعليقات الرافضة لهذا التصرف بعد وفاة الطيار المصري .

وثاني الوقائع، ظهور شبيه الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين بمسلسل موسي الذي لعب بطولته محمد رمضان خلال شهر رمضان الماضي، وكان لمحمد رمضان نصيبا من التريند هذه المرة أيضا، ولكن صاحب الشخصية ظهر مرة أخرى ليتضح من أحداث المسلسل أنه نصاب يحاول الحصول على منتجات بدون مقابل نظرا للشبه بينهما .