ثقافة وفنون

محمد رمضان الأول على قائمة يوتيوب وحماقي فى آخر الصف (جراف)

لم يزل محمد رمضان ينافس على المركز الأول ولكن في هذه المرة عبر «يوتيوب»فنالت قناته المركز الاول في نسبة المشاهدات والمتابعين
سلوى عثمان 10:25 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 10:25 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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خمسة نجوم مصريون يتنافسون على أعلى المشاهدات عبر موقع «يوتيوب» ، ومن خلال الأرقام نال محمد رمضان المركز الاول ، والمركز الثاني من نصيب تامر حسني ، أما المركز الثالث فناله عمرو دياب ، بينما تأتي شيرين في المرتبة الرابعة، وفي آخر القائمة محمد حماقي .

ملايين المتابعين يفرقون بين الخمسة مطربين

محمد رمضان يتابعه 8.06 مليون مشاهد ، ولتامر حسني 5.41 مليون متابع .

أما متابعو عمرو دياب فعددهم 3.62 مليون ، وشيرين متابعوها عددهم 2.85، وحماقي بلغ متابعيه 1.7

وتظهر أرقام المتابعين للقنوات الخمس فروقا واضحة ، فالفارق بين محمد رمضان وتامرحسني حوالى 4 ملايين ، وبين رمضان وحماقي 7 ملايين متابع .

كما أن الفارق بين حسني ودياب يقترب من 2 مليون متابع .

محمد رمضان في المرتبة التاسعة بأهم 100 قناة عبر «يوتيوب»

يظهر موقع «socialblade» ترتيب أهم 100 قناة عبر «يوتيوب» في مصر في جميع المجالات .

واستخرجنا أكبر خمسة قنوات لمطربين مصريين لاستخدام أرقامهم في هذه المقارنات .

وفي هذه القائمة نال محمد رمضان المرتبة التاسعة، وتامر حسني المرتبة 44 .

وعمرو دياب نال المرتبة 48، ومحمد حماقى في رقم 75، أما شيرين  ففي المرتبة 83 .

تامر حسني في المرتبة الأولي بالفيديوهات وشيرين في نهاية القائمة

كل مطرب من المصريون الخمسة لديه بقناته على «يوتيوب» عددا من الفيديوهات التي جعلت أرقام متابعيهم والمشاهدات بهذه الأرقام .

ونال تامر حسني المركز الأول في عدد الفيديوهات فبلغ عددها 339 .

أما رمضان ففيديوهاته عددها 324 ، وعمرو دياب في قناته 157 فيديو .

وحماقي الأغاني بقناته عددها 63 فيديو، وفي نهاية القائمة شيرين التي لديها 38 فيديو فقط .

الجراف يظهر أرقام المشاهدات لكل قناة من خلال فيديوهات قناة كل مطرب

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بقلم سلوى عثمان

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