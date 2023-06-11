محمد رمضان : أدرس تقديم جزء ثان لجعفر العمدة (فيديو)

قام النجم محمد رمضان بعمل بث مباشر ببرنامج ” اي تي بالعربي” ، وكشف فيه عن كواليس فيلمه السينمائي القادم ” عالزيرو” الذي كان مقررا طرحه بموسم عيد الأضحى القادم، لكن أعلنت العدل جروب المنتجة للفيلم تأجيل عرضه بعيد الأضحى ، بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وإخراج ماندو العدل.

وأوضح محمد رمضان في لقائه بالبرنامج ، أنه قام بتغيير اللوك الخاص به وحلاقة شعره بسبب فيلمه الجديد ” عالزيرو”.

وعن نيته في تقديم جزء ثان لمسلسل ” جعفر العمدة” الذي حقق نجاحا كبيرا عربيا في موسم رمضان هذا العام قال : قصة جعفر العمدة تسمح بوجود جزء تاني، فالمخرج محمد سامي كان عامل احتمالية أن يكون في جزء ثان من العمل”.

وأضاف “إحنا بندرس الموضوع بشكل جيد جدًّا، وذلك بسبب مطالبة الجمهور، وشخصيًا أنا عملت جزء تاني من فيلم الكنز، لكن في الدراما عمري ما عملت أجزاء تانية”.

ونشرت شركة العدل جروب بيانًا على حسابها الرسمي بـ إنستجرام، جاء فيه: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويرية ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها ولنجوم الفيلم.

وأضاف البيان: ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة، فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.