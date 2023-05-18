محمد رضوان يكشف أسرار من حياته الفنية والخاصة مع منى الشاذلي

استضافت الاعلامية منى الشاذلي عبر برنامج “معكم منى الشاذلى” الذى تقدمه بقناة سي بي سي ، الفنان محمد رضوان الشهير بشخصية “رمضان حريقة”.

وحكى رضوان قصة الحب بينه وبين زوجته، قائلاً: “أثناء عرضه مسرحية على مسرح الطليعة، وزوجتي وأسرتها كانوا من الجمهور لمشاهدة المسرحية، وأنا من عادتي مببصش للجمهور، ولقيتها قعدة في الصالة، وخدت عيني جدا، وكل ما أجي أمثل أبص ناحيتها وشدتني جداً”.

وأضاف حول تأخر نجوميته: “كنت مقرر مش هتجوز غير لما أعمل اسمى الفنى، لكن مراتي قالت لى وأنا هستمتع بإيه لما تكون كل حاجة موجودة، وربنا كرمني وفضله كبير”.

وأكد خلال الحلقة إن والده له فضل كبير عليه، وكان يهوى الفن وبدأ كومبارس صامت ثم متكلم حتى عمل مع عادل إمام، وكنت أقرأ السيناريوهات فى البيت وشجعنى على الفن.