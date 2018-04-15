محمد رحيم: يحذف صوت إليسا ويستبدل لحنه بكلمات جديدة

أحمد حمدي:







فاجأ الملحن المصري محمد رحيم جمهوره ومتابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي بطرح أغنية جديدة بصوته بعنوان “تسأل عليا ليه” وبمجرد سماع الأغنية اتضح أن لحن الأغنية هو نفس لحن أغنيه “فاكر” للمطربة اللبنانية إليسا، وتعد من أشهر أغانيها والتي صدرت ضمن أغاني ألبومها “أسعد واحدة ” عام 2012 وهي كلمات الشاعر الغنائي أحمد مرزوق وألحان رحيم.







تسأل عليا ليه تم إعادة توزيعها بشكل جديد بمزج كلمات الأغنية الأصلية بكلمات أخرى تحمل اللهجة الليبية حملت توقيع الفنان الليبي ناصر المزداوي وباللهجة المصرية للشاعر احمد مرزوق والحان وتوزيع محمد رحيم .







وفي سياق متصل يستعد رحيم لطرح ألبومه الديني الأول بعد عده تجارب ناجحة ظهرت في السابق كأغنيات منفردة، كما انتهي من وضع اللمسات النهائية لأغنيات فيلم كارما للمخرج الشهير خالد يوسف والمقرر عرضه بدور العرض في عيد الفطر المبارك.







محمد رحيم يعتبر واحدا من أهم وأشهر الملحنين الشباب في الوطن العربي وهو الحاصل على شهادة الاحتراف الدولية من جمعيه إلـ Sacem الفرنسية الأشهر في العالم وهو ثاني عربي يحصل عليها بعد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

