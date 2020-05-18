محمد رجب:1.7مليار جنيه استثمارات تخصيص 9 قطع أراض بالمنصورة الجديدة

ترفيق 10 قطع استعدادًا لطرحها على المستثمرين يونيو المقبل

كشف محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ، عن موقف تنفيذ المشروعات بالمدينتين، التى تشمل الإسكان والمشروعات الخدمية والتعليمية والصحية، كما استعرض ملف تخصيص الأراضى بآلية التخصيص الفورى والطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

700 مليون جنيه لتخصيص 15 قطعة بدمياط الجديدة

قال رجب إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 15 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة بحصيلة إجمالية 700 مليون جنيه، و9 قطع بمدينة المنصورة الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه من بداية تفعيل آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019.

أوضح فى تصريحات لـ«المال» أنه تلقى 144 طلبًا من المستثمرين لتخصيص قطع أراض بأنشطة متنوعة بين «نشاط عمراني، وإداري، وتجاري، وتعليمي» تم البت فى 24 طلبًا، ولا زالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس باقى الطلبات المقدمة، مضيفا أن 24 شركة سددت جدية الحجز المقررة %10 من قيمة الأرض، وجار استكمال باقى الإجراءات.

أضاف أن من أبرز الشركات التى تم الموافقة على طلwب التخصيص لها بمدينة المنصورة الجديدة شركة الشرق الأوسط، ونولودج، موضحا أن تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 40 فدانًا لكل شركة بنشاط جامعات وبلغ سعر المتر 2500 جنيه تقريبًا، مشيرا إلى أن الشركتين سددتا 10% قيمة جدية الحجز.

تابع أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تخصيص 3 قطع أراضى بأنشطة متنوعة بمساحات صغيرة بعد التعديلات الجديدة التى أقرتها على آلية التخصيص الفورى للأراضى فى أبريل الماضي، كان من أبرز بنودها الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل مدينة على موقع الهيئة الإلكتروني، وإلزام المستثمر بتحديد طريقة السداد سواء بالدولار أو الجنيه عند تقديم الطلب، فضلا عن اقتصار تقديم طلبات حجز الأراضى خلال الفترة من الأول إلى 15 من كل شهر، مع اشتراط أن يتضمن طلب الحجز كل تفاصيل الملاءة المالية المناسبة للمشروع المرتقب تنفيذه.

أشار إلى أن الجهاز يقوم حاليا بترفيق 10 قطع أراضى استعدادا لطرحها على المستثمرين يونيو المقبل على موقع الهيئة الإلكتروني، موضحا أن القطع بأنشطة متنوعة بين تجارى وإدارى وتعليمي، لافتا إلى أنه لا يزال يدرس مساحة القطع التى سيتم طرحها.

21 مليار جنيه للمرحلة الحالية بالمنصورة

أكد رجب أن معدلات تنفيذ المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة تسير بشكل جيد، لافتا الى أن إجمالى استثمارات المرحلة القائمة بالمدينة بلغ 21 مليار جنيه، وتشمل مشروعات الإسكان من سكن مصر وجنه للإسكان الفاخر والإسكان المتميز، ومنطقة الفيلات وأبراج المنصورة فضلا عن الجامعات ومنطقة الكورنيش.

أوضح أنه جار تنفيذ 468 عمارة بمشروع جنه للإسكان الفاخر بالمدينة، بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع %75 بينما بلغت %85 بمشروع سكن مصر، موضحا أنه جار تنفيذ 196 عمارة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

أضاف أنه جار تنفيذ 1149 فيلا بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز 50%، وتنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بالمدينة بإجمالى استثمارات نصف مليار جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع 50%، لافتا إلى نسبة الإنجاز بمنطقة الكورنيش تجاوزت %6.

تابع أنه جار العمل فى جامعة المنصورة للعلوم والتكنلوجيا بكلية التعاملات القانونية وكلية الهندسة، بتكلفة 330 مليون جنيه لأعمال الهيكل الخرسانى والبنية التحتية والمرافق، موضحا أن المشروع يقام على 6500 متر لكل كلية، متابعا أنه من المتوقع افتتاح المدينة بحلول 30 يونيو المقبل.

لفت إلى أنه جار تنفيذ عدة مشروعات خدمية متنوعة بالمدينة بين أسواق تجارية، ووحدات صحية، ومراكز طبية، ومدارس، موضحا أنه جار تنفيذ 8 أسواق يقام السوق على مساحة 20 مترًا بإجمالى استثمارات 16 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 4 أسواق وتجاوزت نسبة الإنجاز %60.

أضاف أنه جار تنفيذ مدرستين تعليم أساسى (ابتدائى وإعدادي) بالمدينة بطاقة 42 فصلًا، بإجمالى استمارات 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت65%.

تابع أنه جار تنفيذ مركز طبى المنصورة الجديدة على مساحة 300 متر، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 15 مليون جنيه، وتجاوزت نسبة الإنجاز 60%.

رجح أن تبلغ مساحة المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة حوالى 2063 فدانًا، موضحا أنه يتم تنفيذها على 4 مراحل، وتم تدشينها فى 1/3/2018، وتتوسط محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

أكد أنه سيتم تسليم 27 عمارة بعدد 648 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط بالمدينة فى الرابع عشر من يونيو المقبل.

300 مليون جنيه تكلفة تنفيذ 27 عمارة سكن مصر بدمياط

أضاف أن التكلفة الإجمالية للوحدات بلغت 300 مليون جنيه شاملة أعمال التنسيق وتوصيل الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للوحدات، وبلغت نسبة الإنجاز 100%.

تابع أن مشروع سكن مصر بالمدينة يضم 284 عمارة، بعدد 6816 وحدة سكنية منها وحدات تجارية وإدارية، بطاقة 41 عمارة بغرب الحى الخامس بالمدينة، و40 عمارة بجنوب الحى الرابع، و73 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس، و20 عمارة بجنوب الحى الأول بالمدينة.

لفت إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 200 طلب على قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بعدد 71 قطعة بمساحات متنوعة، بتكلفة 2 مليون جنيه للقطعة الواحدة.

أشار إلى أن القطع تقع فى الحى الخامس بالمدينة، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لا زالت تدرس الطلبات المقدمة من العملاء وفى انتظار قرار الهيئة بالبت فى الطلبات.

طرحت وزارة الإسكان المرحلة السابعة، بمشروع «بيت الوطن» والمخصص للمصريين فى الخارج فبراير الماضي، وشمل الطرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد فى 8 مدن جديدة من ضمنها دمياط الجديدة، وتراوحت مساحة القطع المطروحة بين (400، 420، 435، 510، 780 وحتى 990 مترًا).

إعادة طرح 69 قطعة أرض بالآلية الجديدة للتخصيص الفوري

أشار إلى أنه سيتم إعادة طرح 69 قطعة أرض على المستثمرين بالآلية الجديدة للتخصيص الفورى على موقع الهيئة الإلكتروني، بأنشطة متنوعة ما بين تجارى وإدارى وسكنى، لافتا إلى أن مساحة القطع تتراوح من 250 إلى 300 متر، متابعا أن سعر المتر 33 ألف جنيه بخلاف نسب التميز.

أشار إلى أن المساحة الإجمالية والكتلة العمرانية للمدينة تبلغ 6067 فدانًا ما بين مناطق سكنية، خدمية، صناعية، سياحية وترفيهية، ويبلغ عدد سكان المدينة الحالى 165 ألف نسمة ومن المستهدف وصول عدد السكان 500 ألف نسمة بحلول 2027.

اختتم أن حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز 7.9 مليار جنيه من ضمنها 4.1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و3.3 مليار جنيه بقطاع المرافق، و445.9 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و58.4 مليون بقطاع الزراعة.