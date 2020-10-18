محمد رجب وماجد المصري وأحمد رزق يعودون للدراما بمسلسلات جديدة

يقدم محمد رجب مسلسل جديد "ضربة معلم" إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مي سليم، ورانيا فريد شوقي

يعود بعض الفنانين للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب بتقديمهم مسلسلات جديدة للجمهور المصري، سيتم عرضها الفترة المقبلة على القنوات الفضائية، أبرزهم الفنان محمد رجب بمسلسل جديد “ضربة معلم” إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح، ويشارك في بطولته مي سليم، ورانيا فريد شوقي، وذلك بعد آخر عمل قدمه منذ فترة طويلة “الأخ الكبير”، وحقق به نجاحا كبيرا وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يقدم الفنان أحمد رزق مسلسل “في يوم وليلة” كذلك، مع المخرجة شيرين عادل الذي تعاون معها سابقا في مسلسل “بخط الإيد”، وعرض على شاشة dmc وحقق نجاحا جيدا به.

وعاد أيضا مؤخرا الفنان ماجد المصري بمسلسل جديد “الوجه الآخر”، وتشاركه بطولته نسرين طافش، وهو البطولة الدرامية الثانية لماجد بعد مسلسله “بحر” الذي قدمه منذ فترة وقدم فيه الطابع الصعيدي.

أماني التونسي: ليس هناك أزمة في عرضها في نهاية العام

تقول المؤلفة أماني التونسي إن المسلسلات التي تعرض في نهاية السنة يشاهدها الجمهور جيدا منذ فترة مثل مسلسل ” شبر مية” الذي حقق نجاحا جيدا ومسلسل “بخط الإيد” لأحمد رزق الذي قدمه منذ فترة أيضا.

وأشارت إلى أنه ليس هناك أزمة في عرض هذه المسلسلات الجديدة في نهاية العام أو بداية العام الجديد، الأهم أن تكون جيدة وجميعها لأسماء مهمة في السوق، ويحققون مشاهدة لأعمالهم الفنية دائما، مثل محمد رجب الذي حقق بمسلسله الأخير “الأخ الكبي” نجاحا جيدا، وحظي بإقبال من الجمهور لمشاهدته.

وأكدت التونسي أن ظروف هذه المسلسلات تكون أصعب من مسلسلات شهر رمضان، لأن الجمهور يركز في مشاهدتها بصورة أكبر عن شهر رمضان، لذلك التقييم يكون صعبا، موضحة أن نجاح أي مسلسل خارج الموسم الرمضاني يكون له بريق لأن الناس تتحدث عن العمل بصورة كبيرة، ولا يوجد زحمة في الأعمال الفنية المعروضة معه في نفس التوقيت مثل مسلسل “الا انا” يتحدث الجمهور حاليا عن النجاح الذي يحققه في كل قصة من المسلسل ، اما مسلسلات رمضان تظلم كثيرا بسبب توقيتات العرض ولو حقق مسلسلا نجاحا في شهر رمضان فذلك قد يكون بسبب موعد عرضه مقارنة بأعمال درامية أخرى.

محمود قاسم: أحمد رزق معظم اختياراته الفنية جيدة

أعرب الناقد الفني محمود قاسم عن كونه شيئا جيدا ان يعود فنانون كثيرون للعمل وتقديم مسلسلات تليفزيونية جديدة بعد أزمة فيروس كورونا الاشهر الماضية.

ولفت إلى أن هؤلاء الفنانين قدموا أعمالها درامية جيدة وناجحة سابقا، خاصة أحمد رزق فمعظم اختياراته الفنية جيدة.

واستطرد قائلا ان الجمهور يتابع المسلسلات منذ فترة طويلة سواء عرضت في موسم رمضان أو خارجه ومن سيقدم عملا فنيا مميزا سيحظي بمتابعة كبيرة.

وتمنى قاسم ان تكون هذه المسلسلات التي ستختم نهاية العام جيدة حتى لاتنحصر الاعمال الدرامية المهمة والجديدة في موسم رمضان فقط.

فايزة هنداوي: سيتجه المنتجون لتقديم مسلسلات الصف الأول خارج الموسم الرمضاني

وقالت الناقدة فايزة هنداوي اننا خلال السنتين الاخيرتين اصبحنا نهتم بتقديم مسلسلات خارج الموسم الرمضاني خاصة في off sesson ، وكان يتم اختيار فنانين من الصف الثاني لتقديم مسلسلات تليفزيونية خارج الموسم الدرامي الاهم.

وأضافت حينما حققت هذه المسلسلات نجاحا جيدا مؤخرا ، اتجه المنتجون في السوق لتقديم مسلسلات لفنانون مختلفين مثل ماجد المصري واحمد رزق واحمد صلاح حسني وغيرهم لتحقيق نجاحا تجاريا وجماهيريا.

ولفتت أيضا إلى أنه الفترة القادمة سيحاول المنتجون تقديم مسلسلات أخرى لفناني الصف الأول مثل أمير كرارة وغيرهم لتحقيق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنهم يتمتعون بجماهيرية كبيرة في الشارع المصري.