محمد رجب لعمرو الليثي: أخطط لكل شيء ولدي شجاعة الاعتراف بالخطأ (فيديو)

حل النجم محمد رجب الساعات الأخيرة ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، وكشف فيه كواليس عديدة في حياته الفنية والخاصة لأول مرة.

فقال محمد رجب : “لا أستطيع أن أعمل حاجة تانية غير التمثيل، ومهمل فى صحتى شوية، وأعرف أفهم الناس كويس، وصعب حد يدخل قلبى بسهولة بناء على معرفتى بيهم”.

وأضاف: “كنت خلاص مسافر اليونان في فترة معينة، وتركت التمثيل وجالى مسلسل “لقاء على الهوا” مع الفنانة يسرا وكان دور 6 حلقات وتوالت بعدها الأعمال الفنية علي بعد النجاح الذي تحقق فيه”.

واستطرد: “قدمت مشهدا فى مسلسل الزينى بركات وكنت موظفا فى قطاع الإنتاج، وكان الأستاذ ممدوح الليثى رحمه الله رئيس قطاع الإنتاج وقتها، وكان مانع أى موظف يمثل فى أى عمل، وأنا هموت وأمثل ولو خالفت القرار هترفد وأبويا ده كان بالنسبة له كارثة لأنه شايف مستقبلى فى الوظيفة”.

وأردف: “قدمت دور عسكرى وبعدين جابونى حارس الزينى بركات، وأعطونى جملة صعبة أقولها وكل شوية الخوذة تقع من على دماغى، والمخرج يوقف التصوير ويقول مين ده خرجوه بره”.

وتابع قائلا : “من السهل استفزازي جدا، ودايما بخطط لكل حاجة، وعمر ثقتى فى نفسي ما اتهزت، وعندى من الشجاعة إنى لما أغلط أقول أنا غلطان وأعتذر في وقتها، وأنا شجاع ولست متهورا، وكنت بصرف على الشغل لحد لما بقيت نجم، وبقى عندى قوة للنجاح بسبب الظلم”.