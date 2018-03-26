محمد رجب: اعتذرت عن لعنة كرمة في رمضان

أحمد حمدي:قال النجم محمد رجب إنه كان مفترض ان يشارك في بطولة مسلسل لعنة كرمة مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في رمضان 2018.وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه قرر الاعتذار عن المسلسل في اللحظات الأخيرة برغم أنه ليس لديه اي مانع في العمل فنيا مع هيفاء وهبي ابدا كما يتردد ولاتوجد اي خلافات بينه

أحمد حمدي:

قال النجم محمد رجب إنه كان مفترض ان يشارك في بطولة مسلسل لعنة كرمة مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في رمضان 2018.

وأضاف في تصريحات خاصة للمال أنه قرر الاعتذار عن المسلسل في اللحظات الأخيرة برغم أنه ليس لديه اي مانع في العمل فنيا مع هيفاء وهبي ابدا كما يتردد ولاتوجد اي خلافات بينه وبين منتج العمل.

وأشار رجب الى انه كان سيقدم مسلسله 3 ورقات مع المنتج احمد السبكي في رمضان هذا العام وبدا بالفعل في التحضيرات الاولى للعمل الفترة الماضية لكن توقف العمل لااسباب غير معلومة بالنسبة له .

ونوه الى انه كان يتمنى العودة للدراما المصرية بعد غيابه سنوات لكن سوء الحظ يلازمه الفترة الحالية والأمر في النهاية نصيب وينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد بيكيا الذي تعاون فيه مع المخرج محمد حمدي.