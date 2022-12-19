محمد خيرت : بنك مصر وقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية لدعم تحول SMEs للاستدامة

قال محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إن التحول للاقتصاد الأخضر يمثل إستراتيجية بنك مصر في هذه الفترة. وأضاف خيرت، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر “الناس والبنوك”، بعنوان “دور البنوك في دعم خطة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر”، أن هناك العديد من المشروعات يجب أن تدعم البنوكُ تمويلها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن بنك مصر وقّع أكثر من اتفاقية تمويل مع مؤسسات دولية، للتعاون معه من أجل تقديم الدعم لتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستدامة.

وتابع أن من ضمن هذا الدعم نشر التوعية الخاصة بالبيئة، وأهمية الالتصاق بها في إنشاء المشروعات الجديدة، وتحويل المشروعات القائمة.

وأشار محمد خيرت إلى أن بنك مصر قام بتمويل أكثر من مشروع في دعم التحول للأخضر، كمصنع تدوير المخلفات الخاصة بزجاجات البلاستيك، وكذلك تقديم قرض مشترك لتمويل مصنع لإعادة تدوير قش الأرز، الذي يسبب حرقه ضررًا كبيرًا للبيئة.

يُذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء، هذا العام، ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، وذلك على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.