محمد خميس شعبان رئيسا لجمعية مستثمرى أكتوبر لدورة جديدة

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر المٌنتخب أول اجتماع له من أجل تشكيل هيئة مكتبه الجديد حيث تم اختيار الدكتور محمد خميس شعبان رئيساً لمجلس الإدارة لدورة جديدة.

واختار المجلس الجديد الدكتور وائل الخولى نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعية ومحمود برعى أميناً عاماً للجمعية وسرور الصباحى أميناً للصندوق.

كما تم تشكيل اللجان المتخصصة التي تُساعد مجلس الإدارة على إدارة الأعمال وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المصانع وأبرزها لجنة الإشراف على مشروع ال150 فدان برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان واللجنة التنفيذية برائاسة الدكتور وائل الخولى ولجنة المقر برئاسة محمود برعى ولجنة العضوية برئاسة مصطفى التونى ولجنة الخدمات برئاسة صابر سرور ولجنة الصناعة برئاسة مصطفى عبيد.

أما لجنة الإستثمار فجاءت برئاسة طارق الجيوشى ولجنة تنمية الصادرات برئاسة أحمد داوود ولجنة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية برئاسة عبير عصام ولجنة التعليم الفني برئاسة أسامة العرقسوسى ولجنة التشغيل والتوظيف برئاسة ريمون عطالله.

وجاءت لجنة الشباب برئاسة عمر الصعيدى ولجنة تنسيق الشعب برئاسة رأفت الخياط ولجنة التحول الرقمى برئاسة حسام رفعت ولجنة المالية (الضرائب والجمارك) برئاسة أحمد راشد علام، كما حضر الاجتماع محمد حنفى المدير التنفيذي للجمعية والمدير المالى الحسينى إبراهيم.

يذكر أن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر عقدت جمعيتها العمومة لإجراء الانتخابات الأربعاء المنصرم حيث فازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان ” تواصل الأجيال” فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.