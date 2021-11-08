محمد خضر رئيس الهيئة لــ«المال »: تسويق أكثر من نصف محصول القطن من المزراعين بالمزادات العلنية

ارتفع حجم ما تم تسويقه من أقطان مصرية من المزارعين بنظام المزاد العلنى لعام 2021، لقرابة %60 من محصول القطن لهذا العام، منذ سبتمبر الماضى وحتى مطلع نوفمبر الجارى.

كشف محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لـ«المال»، أن ما تم تسويقه من أقطان لمحصول العام الجارى، ارتفع ليتجاوز نصف إنتاج مصر من القطن لعام 2021، حيث تم شراء قرابة 648.8 ألف قنطار قطن من المزراعين بنظام المزاد العلنى بنسبة تقارب %60 من محصول العام الحالى والذى بلغ 1.6 مليون قنطار زهر .

والأٌقطان الزهر، هى الأٌقطان التى يجرى شراؤها من المزارعين شاملة بذرة القطن، قبل حلج القطن ونزع البذرة وتحويلها إلى قطن شعر.

وأكد أن نظام التسويق لمحصول 2021، بدأ بتعميم نظام المزاد العلنى على كافة المحافظات، منذ سبتمبر الماضى، حيث إجريت عمليات مزادات لشراء القطن من المزارعين فى 14 محافظة منتجة للقطن من بينها الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وبنى سويف ، بوجه قبلى، فضلًا عن الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والغربية والبحيرة ودمياط بوجه بحرى.

وتصدرت الفيوم ، وبنى سويف صدارة المحافظات التى شهدت أكثر مبيعات للقطن من المزراعين بنظام المزاد بوحه قبلى ، ثم أسيوط وسوهاج ثم المنيا.

وفى محافظات وجه بحرى تصدرت كفر الشيخ صدارة محافظات وجه بحرى، ثم الشرقية فالغربية، تلتها محافظات البحيرة، والدقهلية ، دمياط، المنوفية ، الاسماعيلية ، وأخيرًا بورسعيد.

كما عممت الحكومة لأول مرة منظومةالمزاد العلنى على كافة المحافظات المنتجة للقطن، بعد أن كانت تطبق بشكل جزئى فى 4 محافظات فقط فى العام الماضى وهى الفيوم وبنى سويف بوجه قبلى، وكفر الشيخ والشرقية بوجه بحرى، فيما طبق فى محافظتين فقط فى وجه قبلى عام 2019 وهما الفيوم وبنى سويف.

وتدير منظومة المزاد العلنى لهذا العام، شركة مصر لحليج وتجارة الأقطان، وهى شركة الأقطان الوحيدة التابعة للشركة القابضة للغزل الذراع الإستثمارى لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتتضمن شروط الإشتراك فى المزادات، تسجيل خطاب ضمان باسم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، بقيمة 250 ألف جنيه.

وتبلغ عدد شركات تجارة القطن، قرابة 270 شركة مسجلين لدى لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ومن بينها 70 شركة مسجلة كشركات تجارة بالداخل وتصدير وتسجل الشركات المصدرة تحت مظلة أتحاد مصدرى الأٌقطان.

وشهدت أسعار الأقطان المصرية، ارتفاعات كبيرة خلال الموسم التسويقى لمحصول القطن 2021، حيث قفزت الأسعار بقرابة 3400 جنيه للقنطار، بعد أن تجاوز سعره 5500 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، مقابل 2100 جنيه للقنطار الموسم الماضى.