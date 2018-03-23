محمد حمدي : ابعد عن الشر في المعجزة.. وهذه حقيقة خيانة زوجتي

أحمد حمدييواصل الفنان محمد حمدي تصوير دوره في مسلسل "المعجزة"، مع الفنانة دينا الشربيني، والذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان المقبل، وكشف أنه يقدم من خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، ويبعد تمامًا عن دور الشر الذي تم حصره فيه لفترة كبيرة، فهو يجسد شخصية "إياد" رجل متزوج ويخون

أحمد حمدي





يواصل الفنان محمد حمدي تصوير دوره في مسلسل “المعجزة”، مع الفنانة دينا الشربيني، والذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان المقبل، وكشف أنه يقدم من خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، ويبعد تمامًا عن دور الشر الذي تم حصره فيه لفترة كبيرة، فهو يجسد شخصية “إياد” رجل متزوج ويخون زوجته،مع فتاة أخرى يقع في حبها ضمن أحداث العمل، والذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول مجموعة أصدقاء، لكل شخص منه قصة مختلفة.

وأشار إلى أنه عرض عليه شخصية أخرى في العمل قبل شخصية “إياد”، لكنه رفضها بسبب رغبته في البعد عن الشر، رغم كبر حجم الدور الأخر، والذي عرض عليه من قبل مخرج العمل شريف إسماعيل، ويتمني أن ينال العمل إعجاب المشاهدين.

ويشارك في العمل كل من دينا الشربيني، وصفاء الطوخي، وأحمد العوضي، ومحمد شاهين، وآية سماحة، وعمر السعيد، ومن إخراج شريف إسماعيل.