محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة «لمون نعناع» غدا

كشف النجم محمد حماقي عبر حسابه الرسمي عن طرحه أغنيته الجديدة" لمون نعناع" بقناته الرسمية " يوتيوب" ، وهي أولى أغنيات محمد حماقي بصيف 2023 .

محمد حماقي يطرح أغنيته الجديدة «لمون نعناع» غدا
أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:20 م, الأربعاء, 19 يوليو 23

كشف النجم محمد حماقي عبر حسابه الرسمي عن طرحه أغنيته الجديدة” لمون نعناع” بقناته الرسمية ” يوتيوب” ، وهي أولى أغنيات محمد حماقي بصيف 2023 .

وقام حماقي بالترويج للأغنية بنشر بوستر للأغنية معلقا” “استنوا أغنية لمون نعناع بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى “.

يذكر أيضا أن محمد حماقي سيحي حفلا كبيرا بمهرجان قرطاج الدولي للموسيقي في دورته ال57 ، 19 أغسطس القادم لأول مرة في مشواره الغنائي .

وكانت آخر حفلاته الغنائية التي قدمها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الجيميز وحقق الحفل حضورا جماهيريا .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

11:20 م, الأربعاء, 19 يوليو 23