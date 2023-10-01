محمد حماقي يختتم حفلات صيف 2023 بالإسكندرية (صور)

أحيا النجم محمد حماقي الساعات الماضية آخر حفلات موسم صيف 2023 بالاسكندرية ، وحضر الحفل جمهور كبير ملأ أرجاء المسرح قبل صعود محمد حماقي لساعات .

وقدم محمد حماقي في الحفل أغنيات عديدة قديمة وحديثة تفاعل معها الحاضرين بقوة ، منها أغنيات ” أحلى حاجة فيكي ” و” نفسي ابقى جنبه ” و” أحلى الناس ” و” مايني ” و” وافتكرت” و” حاجة مستخبية ” وغيرها .

وحرص الجمهور على التقاط صور تذكارية مع حماقي بعد الحفل ، وأشرف على تفاصيله مدير أعماله حمدي بدر وتعاون فيه مع فريق عمل مميز ليظهر بصورة لائقة لنجومية حماقي الكبيرة .

يذكر أن حماقي قدم عدة اغنيات بموسم صيف 2023 الغنائي ، منها لمون نعناع وايه السعادة دي وده قلبي ده ويافراق وحققت نسبة استماع جيدة .