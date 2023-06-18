محمد حماقي يحي حفلا بالجامعة الأمريكية «صور»

أحيا الساعات الماضية النجم محمد حماقي حفلا غنائيا كبيرا بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ، وظهر فيه باطلالة شبابية لفتت الأنظار له ، ووصل لمقر الحفل برفقة مدير أعماله حمدي بدر .

وقدم محمد حماقي في الحفل أغنياته التي يحبها الجمهور في مشواره الغنائي الذي بدأه منذ عام 2003 بأول ألبوم غنائي له” بتضحك” الذي حقق نجاحا كبيرا حينها ، من هذه الأغنيات التي قام حماقي بغنائها في الحفل لا ملامة ، من قلبي بغني ، احى حاجة فيكي ، بتعند معايا ، أم الدنيا ، فضوله المكان، أدرينالين وغيرها .

وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيات حماقي حتى ساعات الصباح الأولى ، وحرص الكثير من الأشخاص على التقاط الصور التذكارية مع النجم المحبوب .

يذكر أن حماقي يعيش حاليا نشاط فني كبير باحياء العديد من الحفلات الغنائية بمصر والوطن العربي ، حيث أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بجدة وكذلك حفلا آخر بالكويت الشقيقة .