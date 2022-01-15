ثقافة وفنون

محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في مصر الجديدة

أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا مميزا بأحد فنادق مصر الجديدة. وحضر للحفل برفقة مدير أعماله حمدي بدر الذي أشرف على تفاصيله حتى يظهر بصورة مميزة لحماقي . وقدم حماقي على مدى ساعة تقريبا أغنياته القديمة التي أحبها الجمهور وكانت…

أحمد حمدي 1:22 ص, الأحد, 16 يناير 22 1:22 ص, الأحد, 16 يناير 22

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أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا مميزا بأحد فنادق مصر الجديدة.

وحضر للحفل برفقة مدير أعماله حمدي بدر الذي أشرف على تفاصيله حتى يظهر بصورة مميزة لحماقي .

وقدم حماقي على مدى ساعة تقريبا أغنياته القديمة التي أحبها الجمهور وكانت سببا في شهرته مثل “أحلى حاجة فيكي ” و”من قلبي بغني” و”ده لولاك”و”حاجة مستخبية ” .

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كما حرص على تقديم أغنيات ألبومه الجديد ” يافاتني ” الذي طرحه نهاية العام الماضي وحقق نسبة استماع جيدة لمعظم أغنياته وقدم منها ، لو هاتسيب ، زيها مين ، ولا ليلة من لياليك وغيرها .

وتفاعل الحاضرون مع حماقي على أنغام أغنياته القديمة والحديثة ، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه بعد انتهاء الحفل

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بقلم أحمد حمدي

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